Краевед и журналист Логойшины Виктор Нестерович удостоен звания Почетного гражданина района

Новости Беларуси. Краевед и журналист Логойщины Виктор Нестерович удостоен звания Почетного гражданина района . Высокое признание Виктор Антонович получил за большой вклад в сохранение историко-культурного наследия Логойскога края.

Виктор Нестерович закончил филфак БГУ, лично был знаком с Григорием Бородулиным, Нилом Гилевичем, Ивана Пташниковым.

Сегодня Виктор Антонович возглавляет Логойский районный Совет ветеранов и параллельно занимается писательской и редакторской деятельностью. В 2014 году увидит свет сборник стихов поэтов Логойского района. Составитель и редактор книги – Виктор Нестерович, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Нестерович, Почетный гражданин Логойского района:

Я писал очень много. Я в журналистике, хотя не профессионал, более 50 лет. Печатался в районной газете, много о ветеранах писал, о наших людях. Печатался во многих республиканских, начиная с «Советской Белоруссии», «Звезда», «7 дней». И вот, последняя публикация, в газете «Рэспубліка». И книга «Памяць». Я член редакционной коллегии. И я благодарен, что такую оценку дали моему труду. И, конечно, чувство гордости, не зазнайства.