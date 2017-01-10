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«Коробку добра» с подарками получили ребята из детского онкологического центра в Боровлянах

10 января 2017 12:37
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Новости Беларуси. Новогодний подарок для маленьких пациентов. Национальный исторический музей собрал «коробку добра» для ребят из детского онкологического центра в Боровлянах. Наполнить ее игрушками, одеждой, книгами и другими приятными мелочами мог каждый желающий. Взамен участникам благотворительной кампании предлагали бесплатный билет на посещение всех экспозиций и выставок музея.

Сотрудники музея провели для ребят из онкоцентра и мастер-класс по изготовлению рождественского ангела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Бухал, младший научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального исторического музея Республики Беларусь:
Это наше музейное занятие по традиционной кукле. Мы его сделали, загадали свое новогоднее желание, потому что все загадывают желания. И мы надеемся, что оно сбудется. Одно большое, у каждого свое.

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность

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