Конституции Республики Беларусь исполнилось 20 лет. Что мы знаем об истории ее создания?

Новости Беларуси. На неделе главный закон Беларуси - Конституция независимой республики - отметила 20-летний юбилей. Накануне этой даты президент встретился с судьями Конституционного суда. Это всего 12 человек. Половину из них назначает глава государства, еще 6 — кандидатуры верхней палаты Парламента. Президент отметил, что Беларусь продолжает реализовывать потенциал Конституции и стоять на защите своего народа. В 90-ые она имела первостепенное значение для становления Беларуси на путь суверенного развития.

Тадеуш Воронович, судья Конституционного Суда Республики Беларусь:

К мантии полагается галстук с изображением национального герба Республики Беларусь, естественно, нарядная белая рубашка.

И если судейская мантия обычно достается из шкафа только перед заседанием, то Конституция — всегда под рукой. В Конституционном Суде это рабочий инструмент, по которому сверяют каждый шаг. В кабинете Тадеуша Валентиновича сразу два экземпляра — торжественный и карманный вариант. Хотя заглядывает в них не часто - какую статью ни возьми, и так помнит наизусть.

Тадеуш Воронович, судья Конституционного Суда Республики Беларусь:

Если берем статью 60, то она гарантирует каждому право на его защиту независимым компетентным объективным судом в установленные законом сроки.

В судебной системе Тадеуш Валентинович 30 лет. Прошел все ступеньки - от судьи до председателя районного и областного судов. На неделе получил звание заслуженного юриста Беларуси. Уже 5 лет он один из 12 судей Конституционного Суда. Работа любого судьи ответственна, а здесь вдвойне. Конституционный Суд как Олимп судебной власти - проверяет законность законов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Тадеуш Воронович, судья Конституционного Суда Республики Беларусь:

Ответственность огромная на Конституционном Суде, на каждом судье Конституционного Суда, поскольку нельзя допустить, чтобы тот нормативный правовой акт или отдельная его норма, который не соответствует конституции, был в действии.

Такое полномочие у Конституционного Суда, кстати, ровесника Конституции, появилось в 2008. Практика уникальная для СНГ: все законы до подписания главой государства проверяются на соответствие Конституции. Многочисленные обращения служат поводом для устранения пробелов и в действующем законодательстве.

В этом зале заседаний вынесено немало решений, актуальных в реальной жизни.

Тадеуш Воронович, судья Конституционного Суда Республики Беларусь:

Конституционный Суд признал, что выпускники ВУЗов, если поступают на военную службу по контракту, то они также, как и те лица, которые призваны на срочную службу, не должны возмещать государству средства, потраченные на их обучение.

Конституцию суверенной Беларуси приняли на народном референдуме 20 лет назад. С тех пор она лишь дважды на референдумах 1996 и 2004 претерпела минимальную редакцию.

Оказывается, у закона, который в непростое время сумел создать совсем молодое государство, есть предшественники с почти полутысячелетней историей. Статут ВКЛ 1529 на то время был самым передовым в мире и уже носил конституционный характер. Когда в Европе царила инквизиция, на белорусских землях действовали запрет на дискриминацию по религиозным признакам и презумпция невиновности. А Конституция Речи Посполитой в 1791 стала второй в мире после США.

В фондах Национальной библиотеки почти все Конституции мира. Интересны оригиналы советских лет. Вот образец 1927 года на 4 государственных языках того периода: белорусском, русском, польском и еврейском. А вот напечатанное для БССР кремлевское издание со странной орфографией: почему-то «совецкiх соцыялiстычных рэспублiк».

Наталья Вишневская, библиограф Национальной библиотеки Республики Беларусь:

У нас в фонде вы можете увидеть вот такую Конституцию - оригинальную Конституцию Союза Советских Социалистических Республик. Издание 1937 года.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

Вот так выглядело одно из первых изданий белорусской Конституции, выпущенное сразу после ее принятия в 1994 году. Практически на 30 страницах основной закон государства. На разработку которого понадобилось 4 года.

«Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства»

Это не просто цитата. Такую формулировку Степан Григорьевич отстоял в процессе создания Конституции. Несмотря на солидный возраст — 92 года — профессор преподает на юридическом факультет и пишет научные труды. Ему довелось работать над тремя Конституциями — советской 1977 года, БССР и наконец Республики Беларусь.

Степан Дробязко, профессор кафедры юридического факультета БГУ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РБ:

Вначале было дано нам поручение подготовить проект парламентской республики. Но поскольку на местах стали опасаться, что власть не работает должным образом, отказались от этой формы правления и предложили разработать президентскую республику. Вот мы и трудились в поте лица.

63 депутата и 11 юристов. В течение четырех лет Конституция Беларуси рождалась в спорах и многочисленных обсуждениях каждого пункта. Комиссия подготовила более 10 различных вариантов. Кроили Конституцию в том числе и по лекалам других стран, используя лучший мировой опыт. Заместителем руководителя рабочей группы был Григорий Василевич. Считает, текст Конституции тогда диктовала и сама жизнь.

Григорий Василевич, заведующий кафедрой юридического факультета БГУ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РБ:

В июне 1990 уже в Конституции 1978 были внесены изменения, которые закрепили право частной собственности. Для нас это было революцией. События августа 1991 тоже влияли. Распад СССР, заключение договора о создании СНГ, ратификация соглашения 10 декабря. Все это влияло на содержание конституционного текста. Подпитка была из жизни, из текстов, которые действовали, из практики других стран.

Полиграфистам Дома печати к важным заказам не привыкать, здесь печатают даже паспорта гражданина Беларуси. Но бывает, дело требует особого подхода. Главный закон страны как раз тот случай.

Ассортимент выпущенных в этих цехах Конституций широкий — от брошюрок-многотиражек и книг в различных переплетах до поистине уникальных экземпляров, тиражом всего в 1 единицу. Это копия эксклюзивного издания. Выполнялось оно для рабочего кабинета главы государства.

Виталий Занько, мастер цеха издательства «Белорусский Дом печати»:

Старались, трудились, потому что в одном экземпляре. Испытывали гордость за такую доверенную нам работу.

Юрий Ариховский, заместитель генерального директора издательства «Белорусский Дом печати»:

Здесь идет золотая вышивка золотыми нитями, тиснение золотом, рельефное тиснение на коже, сама обложка из кожи высшего качества.

А здесь год за годом представлены знаковые моменты истории независимой Беларуси. В Музее современной белорусской государственности особое место занимает один из ее символов — инаугурационный экземпляр Конституции. На ней приносил присягу Президент.

Денис Бутин, заведующий Музеем современной белорусской государственности:

Вот за этой трибуной на этой Конституцией приносил присягу Александр Лукашенко на инаугурации 2011 года.

Конституция — свод принципов и правил, где высшая ценность - интересы человека, основной закон, по которому реально живет страна. Как показывают опросы, конституционную грамотность желательно бы повысить. И все-таки радует, что есть молодежь, которая без помощи интернет-поисковиков помнит, что право жить, работать, учиться гарантирует нам именно Конституция.