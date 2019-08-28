«Конкретные меры по исправлению ситуации». Генпрокурор Беларуси о совершенствовании работы правоохранительных органов
Новости Беларуси. Тактику исправления недостатков в работе правоохранительных органов выработают в Беларуси. Об этом журналистам рассказал генеральный прокурор Александр Конюк.
На несовершенства в деятельности всего правоохранительного блока обратил внимание глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На недавнем совещании во Дворце Независимости Президент озвучил конкретные претензии, устранять которые необходимо немедленно.
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В частности, речь шла о халатности, фактах фальсификации, необоснованном применении физической силы и спецсредств, упоминалось и давление на суды. Задача сегодня – определиться с мерами, которые позволят исправить ситуацию.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Стратегические направления Президентом даны. Наша задача сегодня – тактику выработать и конкретные меры по исправлению ситуации. Есть недостатки в деятельности правоохранительных органов. Вы это видели и вы это слышали из уст Президента. Я не могу сказать, что они носят системный характер.
Сегодня наша главная задача – выработать тактические моменты исправления ситуации. Главное на сегодня – оперативно-розыскная деятельность, это деятельность силовиков, как говорил Президент, чтобы не нарушались права человека, следствие и прокурорский надзор.
28 августа в Генпрокуратуре прошло межведомственное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Участники встречи обсудили меры по повышению качества оперативно-розыскной и следственной работы, эффективность прокурорского надзора в экономической сфере.
Говоря о борьбе с коррупцией, Александр Конюк отметил: сегодня достаточно средств, методов и нормативной базы. И необходимости что-то менять – нет. Вместе с тем отдельные коррективы в закон обсуждаются.