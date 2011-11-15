Кому в белорусской армии разрешают пользоваться косметикой, носить прически и короткие юбки?

Защита родины – дело всенародное. В некоторых странах, например в Израиле, женская служба в армии обязательна. А вот в Беларуси все проще. Идти или нет? Прием осуществляется в добровольном порядке. Ирина Мурашко, связист 55 особого полка связи:

Реакция у людей разная. Если кто-то имеет различные дела с военнослужащими, то он не удивляется. А если человек далек от армии, то это вызывает легкий шок.

Я считаю, что каждый военнослужащий, который занимает какую-то должность, делает работу, вносит свою лепту. Он охраняет и помогает защитить Родину.

Мало кто знает, что для любительниц формальной одежды изготовлен укороченный вариант юбки и жакет. А спортивные программы и нормативы рассчитаны специально для женщин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Александра Бобрикова, психолог военного узла связи:

Какие-то женские штучки нам разрешают. И косметику, и прически. Я считаю, если женщина себя любит, то она будет ухаживать за собой даже в армии.