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Кому в белорусской армии разрешают пользоваться косметикой, носить прически и короткие юбки?

15 ноября 2011 10:48
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Защита родины – дело всенародное. В некоторых странах, например в Израиле, женская служба в армии обязательна. А вот в Беларуси все проще. Идти или нет? Прием осуществляется в добровольном порядке.

Ирина Мурашко, связист 55 особого полка связи:
Реакция у людей разная. Если кто-то имеет различные дела с военнослужащими, то он не удивляется. А если человек далек от армии, то это вызывает легкий шок.
Я считаю, что каждый военнослужащий, который занимает какую-то должность, делает работу, вносит свою лепту. Он охраняет и помогает защитить Родину.

Кому в белорусской армии разрешают пользоваться косметикой, носить прически и короткие юбки?-1

 

Мало кто знает, что для любительниц формальной одежды изготовлен укороченный вариант юбки и жакет. А спортивные программы и нормативы рассчитаны специально для женщин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александра Бобрикова, психолог военного узла связи:
Какие-то женские штучки нам разрешают. И косметику, и прически. Я считаю, если женщина себя любит, то она будет ухаживать за собой даже в армии.

Кому в белорусской армии разрешают пользоваться косметикой, носить прически и короткие юбки?-4

Кому в белорусской армии разрешают пользоваться косметикой, носить прически и короткие юбки?-6

Кому в белорусской армии разрешают пользоваться косметикой, носить прически и короткие юбки?-8

 

Корреспонденты телекомпании «Столичное телевидение» провели опрос на улицах Минска.

Опрос: Как вы относитесь к женской службе в армии?

– Если есть желание что-то делать, неважно, девушка или мужчина служит.

– Женщина должна готовить и убираться дома. Служба – это мужская обязанность.

– Хорошо. Но только не на поле боя. Где-нибудь штатно.

– Женщина должна быть хранительницей очага и заниматься семьей. Тогда будет и в армии порядок, и дома!

А вы что думаете? Пишите в комментариях к этому материалу.

 

# общество # Армия Беларуси # Белорусская армия

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