Кому в белорусской армии разрешают пользоваться косметикой, носить прически и короткие юбки?
Защита родины – дело всенародное. В некоторых странах, например в Израиле, женская служба в армии обязательна. А вот в Беларуси все проще. Идти или нет? Прием осуществляется в добровольном порядке.
Ирина Мурашко, связист 55 особого полка связи:
Реакция у людей разная. Если кто-то имеет различные дела с военнослужащими, то он не удивляется. А если человек далек от армии, то это вызывает легкий шок.
Я считаю, что каждый военнослужащий, который занимает какую-то должность, делает работу, вносит свою лепту. Он охраняет и помогает защитить Родину.
Мало кто знает, что для любительниц формальной одежды изготовлен укороченный вариант юбки и жакет. А спортивные программы и нормативы рассчитаны специально для женщин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Александра Бобрикова, психолог военного узла связи:
Какие-то женские штучки нам разрешают. И косметику, и прически. Я считаю, если женщина себя любит, то она будет ухаживать за собой даже в армии.
Корреспонденты телекомпании «Столичное телевидение» провели опрос на улицах Минска.
Опрос: Как вы относитесь к женской службе в армии?
– Если есть желание что-то делать, неважно, девушка или мужчина служит.
– Женщина должна готовить и убираться дома. Служба – это мужская обязанность.
– Хорошо. Но только не на поле боя. Где-нибудь штатно.
– Женщина должна быть хранительницей очага и заниматься семьей. Тогда будет и в армии порядок, и дома!
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