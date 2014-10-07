Коммунальщики отказываются оплачивать ремонт в квартире после затопления

Замечено, что в мутной воде лучше живется не тому, кто лучше плавает, а тому, кто хуже тонет. Кто в этой истории лучше плавает, расскажет корреспондент СТВ Юлия Малашевич.

Если собирается дождь, но у вас есть крыша над головой, это еще не значит, что вам удастся выйти сухим из воды. На протяжении 15 лет квартиру №61 на 9 этаже по улице Якубовского 54, что в Минске периодически затапливает. Только виной тому не соседи сверху.

Сергей Картун:

Мы обратились в ЖЭС, когда поднялись на технический этаж, мы пришли в ужас. Разваленные трубы-ливневки канализационного слива, по всей площадке голубиный помет, сантиметров 5, трубы разрушены, льется со всех щелей.

О невиданном ливне 14 августа минчане уже забыли, но вот в историю семьи Картун он вошел навсегда. И даже не потому, что Сергей стал героем телепрограммы. Виновником узелка, а точнее морского узла стала труба, по которой стекает вся дождевая вода с крыши дома. По замыслу проектировщиков и воплощению строителей, труба пролегла аккурат над квартирой №61.

Сергей Картун:

14 числа в 8.00 труба просто выскочила, и весь этот напор воды пошел в квартиру, перемешался с голубиным пометом. Эта коричневая с въедливым запахом жидкость начала течь через потолки, со всех щелей, даже через розетки большой струей.

В то, мягко говоря, дождливое утро Сергей Картун, его жена Мария и их четырехлетняя дочь почувствовали себя жителями Венеции, не выходя из своей собственной квартиры. Хозяйка вынесла из комнат около двух десятков двадцатилитровых тазиков воды. И ладно, если бы это была просто дождевая вода. Увы, в квартиру шел мутный возмутительный поток с голубиным пометом. Зловонная жижа лилась из стыков стен, потолка и розеток. По закону подлости, пару лет назад супруги Картун в квартире сделали серьезный ремонт.

Сергей Картун:

Когда я зашел в квартиру и увидел что с потолка и со стен все как под душем капает, я думал, что там такого дождя не должно было быть, чтобы так лилось.

Испорченные итальянские обои, разбухшие межкомнатные двери и сырой линолеум — это только часть убытков, которые кому-то придется покрывать. За чей счет и чьими силами — вопросы риторические и пока нерешенные.

Сергей Картун:

Пришел мастер, составил акт.14 числа. До сих пор акт не подписан. Она сидит, везде стоит вода, и она говорит: а это не наше. Пытается записать то, что ей удобно.

Искать выход из ситуации семья начала уже давно: квартиру застраховали от затопления. Всего за 10 тысяч ежемесячной оплаты страховки в этой трудной ситуации страховая компания поддержала семейство на 10 млн рублей.

Андрей Капуста, начальник управления страхования имущественных интересов граждан:

В жилищной сфере уже 11 лет действует страхование квартир, страхование домашнего имущества, страхование гражданской ответственности владельцев квартир. Кроме того, есть услуга «комплексное страхование квартир», которое становится все более популярно и востребовано в последнее время. Это связано и с тем, что в достаточной степени вероятности происходят такие события (в основном это залития) и, как мы считаем, с низкой стоимостью страховой услуги, потому что при средней страховой сумме в 40 млн, годовой взнос составляет всего лишь 240 тыс. рублей.

После первого потопа за счет страховки семья начала делать ремонт, но не успели закончить — стихия опять застала врасплох. Только теперь это не просто подтек на стенах, включился механизм замедленного действия. Из-за сырости в квартире стала появляться черная плесень, которой все равно, что поражать.

Мария Шадурская:

Целый год ребенок кашлял, мы не знали, отчего это происходит, ходили к терапевту, анализы были идеальные, ребенок кашлял, особенно ночью, до рвотных рефлексов. Когда разобрали шкаф, увидели, что отслаиваются обои, сняли их, а там была ужасная плесень черного цвета. Плесень мы убрали, кашель практически прекратился.

Пройти мимо съемочной группы «Добро пожаловаться» не смог ни один жилец этого подъезда. Ведь затопило три этажа. Да и далеко не все довольны состоянием подъезда.

Даниил Засимович:

Когда все потекло, когда был ливень, меня соседка попросила: залезь на чердак, посмотри, что там делается. Я взялся за лестницу. Я весь был мокрый (с дождя пришел), я чуть оторвался от лестницы, меня током трясло минут 5.

В ЖЭС №94, в обязанности которого входит следить за порядком и исправностью всех коммуникаций, брать вину за случившееся и исправлять ошибки желанием не горит.

Сергей Картун:

Они пришли, посмотрели, трубу проволокой перевязали. На этом все. Когда я уже позвонил, пригрозил им, что буду жаловаться в администрацию, вызывать технический контроль, гостехнадзор, они прислали сюда своего сотрудника. Они прислали своего сотрудника, он вынес отсюда 2 мешка помета, и ушел, сказал, что зарплату ему за это не платят.

Дмитрий Трафимчик, главный инженер УП ЖЭС №94:

В связи с последними ливнями под таким давлением воды не всегда выдерживает. Было повреждение. Заявка поступила 14 числа в 8.02 — в 10.45 сотрудниками ЖЭС под контролем мастерского состава было устранено залитие. Полностью составлен пакет документов. После высыхания жильцу были даны пояснения, что будет составлен акт и возмещен ущерб за счет виновной стороны. В связи с погодными явлениями не всегда где-то углядишь, где-то от старости были повреждения.

То, что семья Сергея Картуна является в данной ситуации пострадавшей, причем не по своей вине — очевидно. Поэтому, учитывая тот факт, что квартира еще и застрахована, волноваться не за что: ущерб будет возмещен, но при условии предоставления доказательства того, что после первого затопления за счет средств страховой компании ремонт все-таки был произведен.

Андрей Капуста, начальник управления страхования имущественных интересов граждан:

Виновное лицо устанавливается ЖЭС. В любом случае, независимо от того, кто является виновником: произошло залитие бытовое или через кровлю, потерпевшие вызывают ЖЭС, составляется изначально акт обследования, который подтверждает акт самого события, а по мере высыхания составляется дефектный акт, в котором указываются уже необходимые объемы восстановительных работ.

Гарантий того, что в следующий ненастный день для жильцов 9-го этажа не станет знаковым — никто не дает. Кто виноват в этой дорогостоящей «случайности» тоже неясно. Но мы догадываемся и ждем компромисса, ведь голубь – птица мира.

И в завершение сюжета небольшое жизненное наблюдение: Чем больше льешь воду на мельницу начальника, тем большую чушь он будет молоть.