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Комитет госконтроля Минской области проведёт горячую линию для жителей Дзержинского района

10 октября 2024 07:20
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Внимание Дзержинскому району. Комитет госконтроля Минской области 10 и 11 октября проведет горячую линию. Сообщить можно о проблемных вопросах состояния объектов и территорий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госконтроля Минской области проведёт горячую линию для жителей Дзержинского района-1

На контроль и в работу примут информацию о недостатках в деятельности социальных, сельскохозяйственных, производственных объектов, нарушениях земельного и природоохранного законодательства, фактах бесхозяйственности и нерационального расходования бюджетных средств. Сообщения принимаются в том числе анонимно по телефону или в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.

# Комитет госконтроля

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