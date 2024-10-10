Комитет госконтроля Минской области проведёт горячую линию для жителей Дзержинского района

Азарёнок: Александр Лукашенко – белорусский Президент и великий русский политик

И Батька Лукашенко тогда наоборот сказал, что русские – это не народ второго сорта, это не народ проигравший, это не народ бомж, это не народ пьяница, русские – это великий народ, который дал миру Чайковского, советскую победу и так далее, уже тогда начинали вот эти нападки на победу.