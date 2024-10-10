Комитет госконтроля Минской области проведёт горячую линию для жителей Дзержинского района

Внимание Дзержинскому району. Комитет госконтроля Минской области 10 и 11 октября проведет горячую линию. Сообщить можно о проблемных вопросах состояния объектов и территорий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание Дзержинскому району. Комитет госконтроля Минской области 10 и 11 октября проведет горячую линию. Сообщить можно о проблемных вопросах состояния объектов и территорий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На контроль и в работу примут информацию о недостатках в деятельности социальных, сельскохозяйственных, производственных объектов, нарушениях земельного и природоохранного законодательства, фактах бесхозяйственности и нерационального расходования бюджетных средств. Сообщения принимаются в том числе анонимно по телефону или в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.