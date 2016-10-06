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«Командный голос? Да я на них даже не кричу»: Соловьёв о стиле ведения телепрограмм

06 октября 2016 21:02
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Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Владимир Рудольфович, Вы рассказывали, что один Ваш добрый знакомый сказал Вам: «Ты, хотя бы, чтобы тебя сочли интеллигентным человеком, сделай вид, что ты сомневаешься. Потому что, в общем, уж больно ты уверенный. Как военный, офицер, человек старой закалки». Вы знаете, очень многие говорят о том, что в Ваших книгах есть сомнения и есть размышления.

Что касается телевизионных передач, это жёсткий, очень уверенный человек с командным голосом и с командной установкой. Это издержки телевизионного жанра?

Владимир Соловьёв:
Ну, значит, командной установки не замечал, а командный голос? Да я на них даже не кричу, как правило, другие люди кричат.

Это Вы себя не слышите просто.

«Командный голос? Да я на них даже не кричу»: Соловьёв о стиле ведения телепрограмм-1


Владимир Соловьёв:
Нет-нет. Потому что я просто знаю, что такое, когда я кричу. Так как я – танкист по военно-учётной специальности, то, я помню, на военных сборах я легко заглушал.

А, если серьёзно?

Владимир Соловьёв:
Если говорить серьёзно, сомнения есть, просто иная скорость мышления, потому что мне надо как можно быстрее, как можно чётче направить. Задача другая.

Так как я не являюсь участником, в полном смысле, беседы, моя задача – вбросить мысль и дать возможность уже остальным работать.

То есть, я всего лишь осуществляю процесс управления тонкого.

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # Телеведущий # Владимир Соловьёв

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