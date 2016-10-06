«Командный голос? Да я на них даже не кричу»: Соловьёв о стиле ведения телепрограмм

Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Владимир Рудольфович, Вы рассказывали, что один Ваш добрый знакомый сказал Вам: «Ты, хотя бы, чтобы тебя сочли интеллигентным человеком, сделай вид, что ты сомневаешься. Потому что, в общем, уж больно ты уверенный. Как военный, офицер, человек старой закалки». Вы знаете, очень многие говорят о том, что в Ваших книгах есть сомнения и есть размышления.

Что касается телевизионных передач, это жёсткий, очень уверенный человек с командным голосом и с командной установкой. Это издержки телевизионного жанра?

Владимир Соловьёв:

Ну, значит, командной установки не замечал, а командный голос? Да я на них даже не кричу, как правило, другие люди кричат.

Это Вы себя не слышите просто.