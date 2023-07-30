Когда санкции не помеха. Оценили новые грани партнёрства Беларуси и Брянской области

Еще свежи воспоминания о «Славянском базаре», как Витебск снова принимает гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, в этот раз культурная программа идет вторым номером. Под номером один – экономика. Чтобы укрепить бизнес-связи, на неделе в Витебске прошли дни Псковской области. Из этого российского региона на севере Беларуси приехали представители местного бизнеса и промышленности.

На несколько дней площадь 1000-летия Витебска стала центром экономического диалога. Само по себе место встречи символично. Псков и Витебск с древних времен поддерживают торговые и культурные связи, которые не прерываются веками. Можно сказать, что с годами только крепнут. По итогам 2022 года товарооборот между Витебской и Псковской областями вырос в полтора раза, в том числе экспорт – почти на 70 %. В основе белорусских поставок обувь, продукты питания, стекловолокно, кирпич, торф. Нынешний форум, где было все и даже чуть больше: от улиток до бриллиантов – поможет расширить ассортимент, уверены организаторы. Да и западные санкции, как показали события этой недели, только крепчают. В ЕС заговорили об ужесточении экономического давления. Хотя наши удобрения не рискнули трогать. Но для белорусско-российских отношений, если продолжать речь о них, такие качели несвойственны. Мы нашли баланс и точку опоры.

22-23 июля в Санкт-Петербурге на встрече Лукашенко и Путина мы слышали четкий посыл, что экономика Союзного государства – источник хороших новостей, как бы кто на Западе ни пытался переписать повестку. А в будущем появится совместный экономический план действий. Но те, кто заинтересован в результате, не ждут указаний сверху, а сами ищут возможность работать и заработать. В этом убедилась и Полина Королева. Она отправилась в Брянскую область России и увидела в действии то самое межрегиональное сотрудничество, о котором так много говорят в последнее время и от результатов которого действительно так много зависит.

Полина Королева, корреспондент:

За моей спиной грустный памятник воинам, сражавшимся с фашизмом. Его построили в 1967 году и строили, что называется, всей страной. Тысячи и тысячи людей свозили землю и возводили курган высотой более 12 метров. Очевидно, это не самая высокая точка в городе, взять хотя бы многоэтажки. К слову, возводят их в сотрудничестве с белорусскими строителями. Собственно, зачем мы прибыли в Брянск? Найти отечественный след. И начнем с улицы Строкина в районе старого аэропорта.

16-этажка в новом микрорайоне – это 152 квартиры. И 25 % помещений с полной отделкой будут переданы детям-сиротам. В Брянской области, как и по всей России, остро стоит вопрос обеспечения жильем тех, кто остался без попечения родителей. Однако многоэтажку называют не просто социальным проектом, но знаком дружбы двух народов.

Николай Лучкин, заместитель губернатора Брянской области (Россия):

Наши строители брянские немного почувствовали себя и начали диктовать ценовую политику. Губернатор неоднократно обозначал: у нас фиксированная сумма, мы не можем то, что вы пытаетесь продиктовать. Но не услышали. И тогда губернатор обратился к губернатору Гомельской области: Иван Иванович! Буквально через два дня приехала делегация. Посмотрели и сразу определились: есть площадка, мы готовы по той фиксированной сумме построить 16-этажный дом для бюджетников. Строительство начали чуть больше года назад, сегодня завершают отделочные работы. И уже этой осенью жильцы получат ключи. В процессе используют наши материалы. Качество не вызывает вопросов, потому в ближайших планах еще минимум три проекта по возведению многоэтажных домов в Брянске.

Полина Королева:

Мы продолжили прогулку по Брянску, и внимание привлек вот такой молокомат. Свежее фермерское молоко горожане могут приобрести точно так же, как газировку. Говоря о продукции, надо отметить, что традиционно экспорт белорусских товаров в Российскую Федерацию занимает первое место. Влияние оказывает как географическое положение, так и вообще взаимоотношения между странами в рамках Союзного государства. Ну а ценят наш товар за качество.

По достоинству в Брянской области оценили не только белорусские продукты. На дорогах города – общественный транспорт нашего производства. Видеть знакомый автобус было неожиданно только в первый раз, после привыкли – здесь таких много. В конце концов, транспорт активно продают в Россию в рамках регионального сотрудничества. Это одна из позиций, которая пользуется крайне высоким спросом. Совместно с россиянами наши компании занимаются в том числе строительством водопроводных сетей и дорог. Щебень, гранит также везут из Беларуси.

Полина Королева:

Главная площадь Брянска – Партизанская. Именно здесь проходят самые масштабные и знаковые для города мероприятия. И приятно осознавать, что вклад в строительство внесли в том числе белорусские специалисты. По крайней мере, гранит привезен не из Карелии, а из Беларуси. Реконструкция завершилась относительно недавно. Чуть больше года назад. Однако, как отмечают в правительстве, гранит себя оправдывает и прослужит еще крайне долго.

О том, что белорусы и россияне – народы со схожим менталитетом, говорят часто. Мы решили выяснить, так ли это. И посетили «Амкодор-Брянск». Здесь руководители по большей части – наши соотечественники, а в подчинении у них российские коллеги. Логичный вопрос: не возникают ли споры?

Ялчин Умаров, генеральный директор ООО «Амкодор-Брянск» (Россия):

Нет, люди хотят работать. Нам есть чем похвалиться, и мы вам покажем. Проходит большая модернизация. Нами была приобретена машина газопламенной резки, введена в эксплуатацию буквально в прошлом месяце окрасочно-сушильная камера. Поэтому для людей созданы все условия, которые позволят им приходить на работу, выполнять свои обязательства качественно, в сроки для того, чтобы они понимали, что для них это создано в первую очередь. Успехи на предприятии принято праздновать. Так получилось, что визит нашей съемочной группы совпал с выпуском тысячного погрузчика. В красильном цеху нас встретила нарядная техника.

Виктор Горовых, начальник производства ООО «Амкодор-Брянск» (Россия):

Это влияет в первую очередь на мотивацию людей. Человек видит, что он собирает, что к нему относятся, что замечают эти моменты жизненные. И люди не халтурят, а относятся к работе своей ответственно.

Сегодня на предприятии продолжается модернизация. Она позволит повысить объем производительности до 44 %. К слову, к этому процессу на местном «Амкодоре» подошли нетрадиционно. Вместо закупки нового оборудования решили восстановить старые станки. Их выпустили еще в 1990-е годы, но на территории России удалось найти специалистов, кто смог вернуть оборудование, как говорится, к заводским настройкам. Восстановление станков – это экономия. В конце концов, закупка нового оборудования обошлась бы в четыре раза дороже. А кроме того, способ повысить себестоимость продукции.

Александр Шаповалов, главный инженер ООО «Амкодор-Брянск» (Россия):

Во-первых, себестоимость, во-вторых, производительность. Мы, изготавливая детали и узлы у себя на предприятии, не платим сторонним организациям, с которыми ранее работали по аутсорсингу. Экономия составляет при выпуске не менее 20 погрузчиков порядка миллиона рублей в месяц. Качество, многофункциональность, высокий уровень локализации – «Амкодор» пользуется спросом не только на постсоветском пространстве. Но главное требование последних лет (если учитывать неприятную, но не критичную санкционную политику западных стран) – обеспечение импортозамещения. По этой части вопрос на предприятии также разрешен.

Сергей Вачинский, заместитель генерального директора ООО «Амкодор-Брянск» (Россия):

На сегодня много продукции, комплектующих предприятие производит самостоятельно, без чьей-то посторонней помощи. Второй шаг – у нас по Российской Федерации порядка 60 дилеров-дистрибьютеров, у которых свои сервисные центры. Мы оказываем сервисное обслуживание 24 на 7. Сегодня оспорить авторитет и компетенции «Амкодора» сложно. Впрочем, в 2009 году, когда дочернее предприятие только открывали в России, риторика была иной.

Николай Лучкин:

Сначала не поверили, потому что ту линейку, которую предлагал, у нас это выпускается на «Дормаше» и в целом по России много. Но когда первые пошли машины «Амкодора», все поняли, что это совсем другое качество, отношение. Более того – сервис.