Так воюют «музыканты». ЧВК «Вагнер» поделилась опытом с белорусскими военными

Новости Беларуси. Прибытие «Вагнера» в Беларусь усиливает наш внутренний и внешний векторы. Сейчас между белорусскими военными и бойцами ЧВК идет обмен опытом. На неделе к совместным занятиям приступили подразделения механизированных бригад. Упор делали на ведение боевых действий в современных условиях, отрабатывали элементы активной обороны, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На полигоне побывал и наш Глеб Прокофьев.

Милитари-рандеву. ЧВК «Вагнер» в рамках обмена опытом на сей раз работает плечо к плечу с белорусскими подразделениями механизированных бригад.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Сюда бойцы прибыли на технике. Объект атаки за 4 километра отсюда. Дальше они отправятся пешком.

Подразделение разделили на несколько групп, в каждой – инструктор ЧВК. У бойцов начинается марш-бросок. Особое внимание к слаженности действий. В оркестре каждый инструмент должен не фальшивить, а играть в унисон. Передвигаться необходимо в одном ритме, что немаловажно, соблюдая дистанцию.

– Почему важно соблюдать дистанцию?

– Если человек наступает на мину и подрывается, чтобы другого не задело. Поэтому и соблюдаем дистанцию.

Бойцы отрабатывают передвижение по открытой местности. И здесь не без искусства маскировки, ведь попадание в прицел и оптику противника увеличивает шансы быть ликвидированным. Эта сложная часть маршрута невелика, все же основной тренировочный путь пролегает по закрытой территории.

Глеб Прокофьев:

Движемся по лесу. Обстановка что ни на есть реальная – болота, заросли. Еще и осы кусают. Главное, чтобы противник нас не заметил.

Двигаемся, начали движение. Как всегда, сценарий учения предугадать невозможно. Это придает эффект неожиданности.

– От нас сейчас километр 350. Еще 700 метров от той точки получается?

– Да. Одно из новшеств занятия – топографические бумажные карты бойцы убрали в сторону. Ориентируются на местности исключительно с помощью современных гаджетов.

Военнослужащий механизированного подразделения:

Мы вели наступление через болотистую местность, леса, совершенно по различным маршрутам с применением новой технологии на карте. Солдаты сами разбираются, им это интересно. Мы отошли от привычных нам занятий, которые отрабатывали в повседневной жизнедеятельности. Инструкторы, которые согласились с нами провести занятия, за кротчайшие сроки поделились своими знаниями. Каждый шаг как в бою. Обстановка максимально приближена к боевой. Работать надо быстро и не шаблонно. Вес экипировки – это сущая мелочь. Ведь наши бойцы уже давно к ней привыкли. Тем не менее в лесу немало сюрпризов.

Вправо ушли! На всем пути следования соблюдение максимальной маскировки. Из опыта реальных боевых действий: дроны ведут слежку с воздуха. Сверху виднее. Этот фактор риска нужно учитывать.

– Птичку не слышу.

– Начали движение.

– Принял.

Беспилотники могут выполнять как разведывательные задачи, так и наносить удары по наземным целям. Это хорошо усвоили и наши солдаты-срочники.

Военнослужащий механизированного подразделения:

Современные технологии позволяют провести легкую разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов. Не понадобится большое отделение людей, чтобы ее провести. Всего лишь два человека, которые умеют пользоваться «птичкой».

Бойцы уже подкрались к противнику и ждут дальнейших указаний. Спустя несколько десятков минут ожидания, подразделения начинают выходить на огневую позицию. Глеб Прокофьев:

Позади уже несколько километров пешком. Сейчас начинается активный бой. Вот там, вдалеке, опорный пункт. Бойцы ведут его штурм.

Артиллерия и танки предварили контактный бой. Поддержка мощным огнем позволила прикрыть выдвинувшиеся к цели смешанные подразделения, где наши бойцы шли вместе с воинами ЧВК «Вагнер». В результате стратегически важный объект захвачен. Изматывающая тренировка подошла к концу, было непросто. Ведь мотострелковые подразделения не совершают марши по местности пешком, чаще всего они передвигаются на технике. Такой опыт был для них в новинку.

Военнослужащий механизированного подразделения:

Огневые средства, которые работали с нами, хорошо скрывались в лесисто-болотистой местности. Ребята двигались по болоту, где-то было неудобно, плохая дорога, тем более тяжело. Отрабатывали эвакуацию, были такие вводные. «Вагнер» сказал, что мы двигались в правильном направлении, что бойцы обучены, они уже кое-что умеют. Добавили боевого опыта.