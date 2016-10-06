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«Когда есть вызов, есть и реакция. К каждому свой ключ»: почему на телешоу Соловьёва кипят эмоции?

06 октября 2016 21:04
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Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я однажды был за кулисами Вашей программы, приезжал, записывал интервью с Прохановым. И я посмотрел, как всё происходит, как Вы, ну, достаточно на повышенных тонах разговаривали с тем же Прохановым, с Сатановским, с Жириновским.

Не каждый бы выдержал такой эмоциональный посыл с Вашей стороны.

Владимир Соловьёв:
Ну, поэтому люди смотрят. Поэтому интересно. При этом Александр Андреевич знает, что я его очень уважаю как писателя. Но при этом ему есть за что зацепиться. Потому что, когда есть вызов, есть и реакция. Вот вывести из зоны очевидного комфорта и перевести в зону эмоционального, интеллектуального комфорта, где он сможет себя развить. К каждому свой ключ.

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # Телеведущий # Владимир Соловьёв

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