«Когда есть вызов, есть и реакция. К каждому свой ключ»: почему на телешоу Соловьёва кипят эмоции?

Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я однажды был за кулисами Вашей программы, приезжал, записывал интервью с Прохановым. И я посмотрел, как всё происходит, как Вы, ну, достаточно на повышенных тонах разговаривали с тем же Прохановым, с Сатановским, с Жириновским.

Не каждый бы выдержал такой эмоциональный посыл с Вашей стороны.

Владимир Соловьёв:

Ну, поэтому люди смотрят. Поэтому интересно. При этом Александр Андреевич знает, что я его очень уважаю как писателя. Но при этом ему есть за что зацепиться. Потому что, когда есть вызов, есть и реакция. Вот вывести из зоны очевидного комфорта и перевести в зону эмоционального, интеллектуального комфорта, где он сможет себя развить. К каждому свой ключ.