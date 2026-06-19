Наталья Кочанова приняла участие в заседании Полоцкого райисполкома

Медицина Беларуси выходит на принципиально новый технологический уровень. Масштабная модернизация охватила как крупные научно-практические центры, так и районные больницы. «Умные» операционные, высокоточная диагностика и цифровой формат работы. Инвестиции в здоровье – главный приоритет.
Так, в Полоцком районе треть хирургических операций проходит малоинвазивным методом. Это позволяет проводить вмешательство максимально точечно, а период восстановления при этом значительно сокращается. Государственную стратегию в здравоохранении обсудили на заседании райисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняла участие председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.
Вопросы демографической безопасности и создания комфортных условий для жизни граждан находятся на особом контроле государства. Наталья Кочанова обратила особое внимание на выполнение поручений главы государства по поддержанию дисциплины в здравоохранении и подчеркнула, что местным органам власти поставлена четкая задача по улучшению материально-технического обеспечения, строительству новых учреждений, реконструкции и модернизации существующих клиник.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Был предметный, серьезный разговор, была дана оценка работе системы здравоохранения конкретно каждого медицинского учреждения. Самое главное, что намечены пути для решения тех вопросов, которые имеют место здесь, в полоцком регионе. Еще очень важно, обратить внимание на выполнение тех решений, которые были приняты Президентом на совещании с руководством системы здравоохранения нашей страны.
Предстоящая «премьера» в Полоцком районе – ввод в эксплуатацию уже в 2026 году нового здания центральной городской поликлиники в микрорайоне Аэропорт. Медицинский комплекс обеспечит качественной помощью тысячи местных жителей. Ввод учреждения в эксплуатацию запланирован к концу года.
Государственных и ведомственных наград удостоены более 100 лучших медработников Минска.