Наталья Кочанова приняла участие в заседании Полоцкого райисполкома

Медицина Беларуси выходит на принципиально новый технологический уровень. Масштабная модернизация охватила как крупные научно-практические центры, так и районные больницы. «Умные» операционные, высокоточная диагностика и цифровой формат работы. Инвестиции в здоровье – главный приоритет.

Так, в Полоцком районе треть хирургических операций проходит малоинвазивным методом. Это позволяет проводить вмешательство максимально точечно, а период восстановления при этом значительно сокращается. Государственную стратегию в здравоохранении обсудили на заседании райисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняла участие председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.