Победителей и лауреатов конкурса «Врач года Республики Беларусь» наградили в Минске

Сотрудники системы здравоохранения работают в режиме 24/7, чтобы каждый день спасать человеческие жизни. В Минске назвали имена лучших представителей отечественной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония чествования победителей и лауреатов конкурса «Врач года Республики Беларусь» прошла во Дворце Республики.

Определили сильнейших в пяти номинациях – «Врач-терапевт», «Акушер-гинеколог», «Педиатр», «Врач общей практики» и «Хирург». Победители получили награды Министерства здравоохранения и отраслевого профсоюза. Медики также удостоены почетных званий и памятных знаков за выдающиеся успехи в лечебной и научной деятельности. Всего в 2026 году отмечены более 120 медицинских работников из разных регионов страны – каждый из них внес ощутимый вклад в укрепление национальной системы здравоохранения.

Ольга Целехович, заведующая педиатрическим отделением для новорожденных Гомельской областной детской клинической больницы:

Для меня это большое событие, но я всем говорила и говорю, что я просто врач, который делает свое дело. И то, что я заняла такое почетное место, стала врачом года по педиатрии, это, наверное, заслуга не одной меня. Это заслуга целого коллектива, это целая команда. Это моя детская больница, которая вырастила меня, и я уже здесь 25 лет.

Вероника Довгало, врач-эндокринолог Минского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова:

Я всегда хотела быть врачом, с самого детства. Конечно, я хочу сказать большое спасибо прежде всего своим родителям. Они мне помогли. Ну и, конечно, упорство, желание работать. И я считаю, что у меня есть хорошее качество. Я люблю людей. Я люблю свою специальность.

В Беларуси на 10 тысяч населения приходится около 50 практикующих врачей. По этому показателю наша страна уверенно опережает Болгарию, Литву, Швейцарию, Испанию. А по укомплектованности средним медицинским персоналом государство занимает позиции выше Нидерландов, Исландии, Дании и Австрии.