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Ходжаев: состояние пострадавших в Брянской области пациентов после операции стабильно

19 июня 2026 16:54
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Состояние пострадавших в Брянской области пациентов после операции стабильно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.

Ходжаев: состояние пострадавших в Брянской области пациентов после операции стабильно-2

Детей и взрослых эвакуировали в белорусские клиники. Юные пациенты проходят лечение в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. Одному из несовершеннолетних сегодня провели операцию. Оперативное вмешательство длилось почти 5 часов. Работала мультидисциплинарная бригада в составе детских хирургов, лора, челюстно-лицевого хирурга, травматологов и офтальмологов. Ребенку оказывается максимально высокотехнологичная и высокопрофессиональная помощь.

В Минске состоялось внеочередное заседание Совета постпредов СНГ.

Ходжаев: состояние пострадавших в Брянской области пациентов после операции стабильно-4

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Это еще одно такое подтверждение, что сотрудники системы здравоохранения, независимо от праздников, независимо от времени суток, работают всегда не покладая рук. Я вам хочу сказать, что на данный момент состояние двух пациентов, которые оставались тяжелыми, остается стабильным. Процесс их лечения продолжается, стабилизация их состояния достигнута. Надеюсь на то, что послеоперационный период также будет протекать достаточно позитивно. Но для этого и есть врачи, которые отвечают за пациентов на постоянной основе.

Помощь оказывают и взрослому пострадавшему. Его принял 432-й Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Беларуси. Сегодня ему также провели операцию. Состояние мужчины оценивают как стабильное. Ситуация находится под круглосуточным контролем медиков.

# Александр Ходжаев # Здравоохранение Беларуси

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