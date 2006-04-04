Каждый нарушитель скоростного режима попадет в <черный список> ГАИ

В Госавтоинспекции Минска скоро появятся новые приборы контроля скорости.В патрульных автомобилях будет использоваться мобильный видеофиксатор. Нарушители скоростного режима будут записываться на цифровую фотокамеру, которая передает дату, время, скорость, изображение автомобиля на мобильный компьютер. Такой же принцип работы и у автоматического регистратора скорости. Он будет контролировать у края проезжей части каждую проходящую машину и в случае превышения скорости мгновенно передавать фотоизображение на ноутбук в патрульный автомобиль.