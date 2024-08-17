Карпенко: ЦИК Беларуси готов к проведению президентских выборов в любой момент

ЦИК Беларуси готов к проведению президентских выборов в любой момент. Об этом председатель центральной избирательной комиссии рассказал представителям Молодежного парламента. Встреча прошла в Минском лингвистическом университете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко пояснил, что эти выборы станут завершением той масштабной политической модернизации, которую запустил республиканский референдум, внеся изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь в 2022-м году. На сегодня ЦИК уже подготовлены методические рекомендации, на базе Академии управления разработаны соответствующие курсы для потенциальных организаторов электоральной кампании.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: Работаем с территориями по определению мест, где будут проходить выборы, то есть участки для голосования. Что-то нам, может быть, надо будет подремонтировать, какое-то, может, оборудование надо будет докупить дополнительно и так далее. Поэтому, несмотря на то, что выборы до сих пор не объявлены, мы планомерно работаем в этом направлении.

Разговор с молодежью получился насыщенным и открытым. Коснулись не только темы избирательной кампании. Присутствующие задавали Игорю Карпенко вопросы об общественно-политической ситуации в стране, роли Союзного государства, перспективах развития Беларуси в ШОС и даже о личном.

Елена Логвинович:

Я на заседании клуба присутствую первый раз. Очень интересный опыт. Это важно, это преемственность опыта между поколениями.

Подобные встречи – хорошая возможность для молодежи почерпнуть бесценный опыт и знания, а для общественно-политических деятелей – узнать мнение нового поколения белорусов, обменяться свежими идеями.