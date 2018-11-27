Прямой эфир

«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска

27 ноября 2018 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Благоустройство дворовых территорий, утепление домов и вопросы трудоустройства. Проблемные вопросы жителей Фрунзенского района Минска выслушал начальник управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента Игорь Калинин,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска-1

Сфера ЖКХ по-прежнему возглавляет рейтинг обращений белорусов. Практически каждый второй из записавшихся на прием пришел с подобной проблемой.

«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска-4

Николай Ульданов, житель Фрунзенского района:
Я пришел по трем вопросам, касаемо благоустройства жилого дома. На завтра мне назначено время на 16.00 для более детальных вопросов.

«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска-7

Игорь Калинин, начальник отдела анализа и контроля Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси:
Тема ЖКХ она самая болезненная у нас. Очень много обращений: капремонт – больное место. Цель выездных приемов – узнать, о чем люди думают, какие вопросы, какие у них проблемы и дать оценку работе местной власти.

«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска-10

В решении большинства проблем, как показывает практика, могла бы помочь местная власть. Но не всегда на местах располагают необходимым ресурсом. Тогда приходится подключаться представителям более высоких инстанций. Хотя за последнее время, отмечают здесь, обращений становится меньше.

# Прием граждан # Проблемы ЖКХ # общество # Николай Ульданов # Игорь Калинин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу
27 ноября 2018 14:22

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

На месте бывшего бомбоубежища – конференц-зал, а на аллеях – бюсты академиков. Что начнут строить около НАН Беларуси в 2019 году
27 ноября 2018 14:01

На месте бывшего бомбоубежища – конференц-зал, а на аллеях – бюсты академиков. Что начнут строить около НАН Беларуси в 2019 году

Обязательное лицензирование реставрационных работ на историко-культурных объектах может быть введено в Беларуси
27 ноября 2018 11:49

Обязательное лицензирование реставрационных работ на историко-культурных объектах может быть введено в Беларуси