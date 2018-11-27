«Капремонт – больное место». Игорь Калинин встретился с жителями Фрунзенского района Минска

Новости Беларуси. Благоустройство дворовых территорий, утепление домов и вопросы трудоустройства. Проблемные вопросы жителей Фрунзенского района Минска выслушал начальник управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента Игорь Калинин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сфера ЖКХ по-прежнему возглавляет рейтинг обращений белорусов. Практически каждый второй из записавшихся на прием пришел с подобной проблемой.

Николай Ульданов, житель Фрунзенского района:

Я пришел по трем вопросам, касаемо благоустройства жилого дома. На завтра мне назначено время на 16.00 для более детальных вопросов.

Игорь Калинин, начальник отдела анализа и контроля Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси:

Тема ЖКХ она самая болезненная у нас. Очень много обращений: капремонт – больное место. Цель выездных приемов – узнать, о чем люди думают, какие вопросы, какие у них проблемы и дать оценку работе местной власти.