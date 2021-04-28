Какие новые специальности предложат абитуриентам в Могилёве? Они уникальны для области

Новости Беларуси. Две новые специальности в 2021 году предложит абитуриентам Могилевский государственный университет имени Аркадия Кулешова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На факультете экономики и права появятся «социальные коммуникации» и «экономическая информатика». Обе специальности уникальны для Могилевской области.

За четыре года на дневной форме обучения студенты овладеют набором знаний и умений, которые позволят им работать в ведущих отраслях современной экономики. У выпускников «социальных коммуникаций» появится возможность попробовать свои силы в рекламном бизнесе, маркетинговых агентствах, СМИ, сфере связей с общественностью. Студенты «экономической информатики» смогут стать бизнес-аналитиками или экономистами разного профиля.

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

По сути дела, мы идем по пути развития классического университета, и это направление – цифровизация, подготовка специалиста в области IT, причем на стыке – экономика, информатика, медико-биологическое дело, которое тоже завязано на цифровых технологиях. В планах у нас открытие еще других специальностей, которые тоже будут развивать это направление. Оно все очень-очень взаимосвязано.

Для новых специальностей в университете готовят лабораторную базу. Создают современную IT-аудиторию, она заметно отличается от традиционных кабинетов. В скором времени уже в обновленных комнатах появится новое оборудование. Для абитуриентов, которые прошли обучение в профильных педагогических классах, есть особенности в предстоящей вступительной кампании.

Жанна Барсукова, секретарь приемной комиссии Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Я хочу сказать, особенность нашего высшего учебного заведения – только в нашем регионе в нашем учебном заведении мы принимаем документы от абитуриентов, которые, будучи школьниками, прошли обучение в профильных педагогических классах, группах педагогической направленности. И от таких абитуриентов мы будем принимать документы с 20 июля по 22 июля, а 23 июля планируется собеседование с такими абитуриентами.