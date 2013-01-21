Какие лампы самые экономичные?

В конце XIX века на смену керосиновым светильникам пришли всем известные лампы накаливания. Но еще долгие годы многие не могли их себе позволить. Другое дело сегодня. Перед нами - огромный выбор всевозможных лампочек. Как же выбрать самую экономичную?

Сегодня многие знают, что покупая лампочку подороже, мы тем самым экономим свои деньги. Если сравнить различные виды лампочек, срок их службы и количество затраченной электроэнергии, самые дешёвые лампочки Ильича становятся самыми дорогими. Есть и альтернативные варианты.

В первую очередь, обратим внимание на компактную люминесцентную лампу. В народе ее называют энергосберегающей.

Максим Подколзин, представитель компании по производству светоприборов:

Энергосберегающие лампы, по сравнению с обычными лампами накаливания, экономят в среднем в 5 раз больше электроэнергии. Сама по себе энергосберегающая лампа – это более сложный прибор, где не только цоколь, электроды, колба и низ накаливания, как в обычной лампе, но и сложно электронное устройство, которое регулирует саму работу лампы.

Стоимость лампочки часто зависит также от ее производительности, о чём мы можем прочесть на упаковке. Многие с осторожностью относятся к энергосберегающим лампам, ведь в них содержится ртуть. Но производители уверяют, что они полностью безопасны.

Максим Подколзин, представитель компании по производству светоприборов:

Стеклянная колба, пары ртути никак не пройдут. Принцип действия лампы: пары ртути находятся в связанном состоянии, когда мы включаем свет, электроды начинают разогревать сплав металлов, превращая его в газ. И он постепенно распределяется по трубке, поэтому энергосберегающая лампа не разгорается сразу, а постепенно.

При выборе энергосберегающей лампы следует определиться с цветовой температурой -она не только влияет на технические характеристики, но и задаёт настроение.

Максим Подколзин, представитель компании по производству светоприборов:

Как показали результаты исследования, более теплый свет он более комфортен для человека и настраивает его на отдых. Более холодные оттенки света больше мобилизует людей и не дает расслабиться.

В продаже всё чаще можно увидеть ещё один вид энергосберегающих ламп -светодиодные. Это новое поколение светотехники. По своим характеристикам светодиодные лампы превосходят люминесцентные энергосберегающие. В их составе нет ртути, они не излучают ультрафиолет и служат десятки лет. Единственный их недостаток - стоимость.

Максим Подколзин, представитель компании по производству светоприборов:

Как прогнозируют специалисты, к 2015-2016 годам стоимость светодиодных ламп будет сравнима со стоимостью энергосберегающих ламп. За светодиодами – будущее.

Светодиодные и люминесцентные лампы - не новинка, а изобретение прошлого века. Современные витые - этот лишь обновленный формат. Они стали ярче, надёжнее и подходят под любой светильник. Нужно лишь посмотреть на маркировку старой лампочки и купить новую с тем же цоколем.

Еще один важный момент. Вкручивать такие лампочки лучше в матерчатых перчатках, это продлит жизнь лампе, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».