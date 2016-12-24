Какие документы нужны, чтобы пройти через пункты упрощенного пропуска на таможне с Литвой

Новости Беларуси. По случаю рождественских и новогодних праздников на границе с Литвой открыли пункты упрощенного пропуска. Чтобы воспользоваться ими,

нужно иметь при себе паспорт с визой соседнего государства, а также документ, подтверждающий постоянное проживание в пограничной зоне.

По информации Госпогранкомитета, пункт «Кемелишки» работает в Островецком районе с 10.00 утра до 17.00 с 24 по 26 декабря. Через него жители приграничной зоны, которым разрешено упрощенное пересечение границы, могут пешком попасть в соседнюю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.