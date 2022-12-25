Какие дни лучше всего подходят для посадки и посевов? Сверимся с лунным календарём в конце декабря

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать декабрь? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

26 декабря отложите все посевы и посадки. У растений будет слабая приспособляемость, некачественное завязывание семян и слабый урожай.