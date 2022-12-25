Какие дни лучше всего подходят для посадки и посевов? Сверимся с лунным календарём в конце декабря

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать декабрь? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
26 декабря отложите все посевы и посадки. У растений будет слабая приспособляемость, некачественное завязывание семян и слабый урожай.
27-29 декабря – благоприятные дни для посадки любых овощных растений, выгонки зелени сельдерея, петрушки, свеклы, мангольда, щавеля. А вот поливы и подкормки должны быть очень умеренными – большая вероятность загнивания корневой системы.
30 декабря не стоит проводить работы, связанные с жизнедеятельностью растений: рыхление, окучивание, прополку, прореживание всходов, обработку от болезней и вредителей.
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