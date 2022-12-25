В трёх районах Гомельской области ограничили въезд в пограничную полосу. Как туда попасть при необходимости?

Новости Беларуси. Правительство ограничило въезд в пограничную полосу трех районов Гомельской области. Мера носит временный характер и связана с обеспечением безопасности белорусов, которые проживают вблизи украинской территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с документом, передвигаться и пребывать в погранполосе могут только местные жители, их родственники и те, кто находится там в связи с выполнением служебных обязанностей. В случае исключительной необходимости гражданин может обратиться с запросом в погранкомитет.

Александр Кондрацкий, заместитель коменданта пограничной комендатуры «Лоев»:

Все остальные физические лица, которые желают либо есть у них необходимость попасть в пограничную полосу, физическое лицо подает документы, заявление на посещение пограничной полосы в ближайшее подразделение органов пограничной службы, после чего это заявление рассматривается и ему дается ответ. Срок рассмотрения административной процедуры – пять рабочих дней.

Также можно подать электронную заявку на пропуск на сайте Госпогранкомитета. Срок действия постановления неограничен.

Напомним, что подобный запрет на посещение приграничной полосы в этих районах уже вводился с 1 июня и был продлен. На белорусско-украинской границе ведется усиленный режим службы.