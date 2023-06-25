Лукашенко поздравил подрастающее поколение с Днём молодёжи и студенчества

Новости Беларуси. За ними будущее страны. Ежегодно в последнее воскресенье июня в Беларуси отмечается День молодежи и студенчества. С праздником юношей и девушек поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодость – удивительное время, наполненное желанием творить, совершать великие поступки, воплощать в жизнь самые смелые задумки и мечты. Уверен, знания, приобретенные в университетских лабораториях, идеалы, усвоенные в беседах с мудрыми наставниками, позволят вам написать очередную яркую страницу истории страны, насыщенную важными событиями и достижениями.