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Лукашенко поздравил подрастающее поколение с Днём молодёжи и студенчества

25 июня 2023 08:29
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Новости Беларуси. За ними будущее страны. Ежегодно в последнее воскресенье июня в Беларуси отмечается День молодежи и студенчества. С праздником юношей и девушек поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко поздравил подрастающее поколение с Днём молодёжи и студенчества-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Молодость – удивительное время, наполненное желанием творить, совершать великие поступки, воплощать в жизнь самые смелые задумки и мечты. Уверен, знания, приобретенные в университетских лабораториях, идеалы, усвоенные в беседах с мудрыми наставниками, позволят вам написать очередную яркую страницу истории страны, насыщенную важными событиями и достижениями. 

Лукашенко поздравил подрастающее поколение с Днём молодёжи и студенчества-4

Личные трудовые победы каждого из представителей молодого поколения тем ценнее и значимее, чем более они способствуют укреплению суверенитета и независимости белорусского государства, подчеркнул Президент. Глава государства выразил уверенность, что те, для кого преданность родине и служение общему делу не пустые слова, а внутренний жизненный ориентир, всегда будут счастливы в Беларуси. 

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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