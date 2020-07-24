Врач о работе во время COVID: «Поддержка была колоссальная. И от простых людей, и от государства. Всё это чувствовалось»

На передовой борьбы с COVID-19 с первых дней были эпидемиологи и врачи. Многие и сами переболели. Поэтому сейчас могут обходиться без масок. Постепенно в обычный режим переходят всё больше медицинских учреждений, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Татьяна Борисова, заведующая пульмонологическим отделением 10-ой больницы г. Минска:
Ранее пост медицинской сестры – это «грязная» зона, так называемая красная зона. И два коридора, где мы сейчас находимся – это также была красная зона. В настоящий момент это все чистые зоны.
Врачи признаются: всё было в первый раз и было непросто. Но они выстояли. И первый удар инфекции, кажется, отбили.
Татьяна Борисова:
Это, действительно, был напряжённый труд. Это работа, которая изменилась. Были и тяжёлые пациенты, большое поступление в течение суток. Пациенты, требующие динамического наблюдения, каждые два часа. То есть общими усилиями, сообща, мы, действительно, добились положительных результатов. Комплексный подход – это грамотно назначенное лечение, это наблюдение. Все пациенты с тяжёлой сопутствующей патологией – это консилиумы. Ну и, наверное, также и моральная составляющая: желание пациентов выздороветь, а со стороны нас, медиков – это также поддержка и создание благоприятного климата в отделении. Конечно, поддержка была колоссальная. И от простых людей, и от государства. Всё это чувствовалось.
И вот, наверное, это и есть такой комплексный подход к борьбе с коронавирусной инфекцией. И я очень благодарна, вообще, всем медикам, всему коллективу, действительно, за то, что мы смогли создать вот эту благоприятную обстановку в нашем коллективе. Хотелось, чтобы каждый пациент чувствовал себя здесь комфортно.