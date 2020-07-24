Врач о работе во время COVID: «Поддержка была колоссальная. И от простых людей, и от государства. Всё это чувствовалось»

На передовой борьбы с COVID-19 с первых дней были эпидемиологи и врачи. Многие и сами переболели. Поэтому сейчас могут обходиться без масок. Постепенно в обычный режим переходят всё больше медицинских учреждений, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Татьяна Борисова, заведующая пульмонологическим отделением 10-ой больницы г. Минска:

Ранее пост медицинской сестры – это «грязная» зона, так называемая красная зона. И два коридора, где мы сейчас находимся – это также была красная зона. В настоящий момент это все чистые зоны.

Врачи признаются: всё было в первый раз и было непросто. Но они выстояли. И первый удар инфекции, кажется, отбили.