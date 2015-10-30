Как вернуть деньги за некачественный товар, купленный в интернет-магазине?

Самые лучшие источники информации — это библиотека, интернет и утюг. Герои этого сюжета зашли в интернет за утюгом, а в итоге обратились за информацией и помощью в программу «Добро пожаловаться!». Ольга Пискарева, корреспондент СТВ, с помощью утюга пыталась найти правду.

Утюг — женский эталон настоящего мужчины: горяч, гладит и пьет только воду. У минчанки Дарьи утюг не пьет вообще. Именно поэтому он и не смог дотянуть до эталона. Простая, на первый взгляд, покупка, раз и навсегда отбила у женщины желание посещать интернет-магазины.

Дарья Петрожицкая:

Я приобрела утюг путем поиска в интернете за 1 100 000 белорусских рублей в интернет-магазине, у которого был достаточно высокий рейтинг. Была проведена проверка качества утюга путем подключения утюга в розетку. Через два дня я хотела поутюжить какие-то вещи, залила в утюг воду и решила проверить распылитель воды. В результате чего вода из утюга просто не распылялась. Я попросила мужа, чтобы он съездил и обменял утюг.

Однако на деле все оказалось гораздо сложнее. Обменять утюг в магазине отказались.

Олег Петрожицкий:

Если честно, я даже не думал, что могут возникнуть какие-то проблемы при обмене. Мне в магазине сказали, что утюг был в употреблении, поэтому все замены могут производиться через сервисный центр.

Здесь продавец был прав лишь отчасти.

Олег Петрожицкий:

В магазине сказали, что могут переправить утюг в сервисный центр. Я согласился. Сдал утюг с чеком и гарантийным талоном. Мне выдали акт о приеме утюга на гарантийное обслуживание.

А ведь этой ситуации легко можно было избежать, если бы перед отправкой утюга покупателю продавец нашел время проверить товар.

Евгений Побережнюк, юрист:

Ответственность за подтверждением качества товара лежит на продавце. При передаче товара продавец должен был показать его функциональные способности и дополнительные опции. Если продавец этого не сделал, то покупатель при обнаружении дефектов, имеет право заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества.

Жена Олега Дарья — на девятом месяце беременности. К долгожданной радости ожидания малыша добавилось беспокойное ожидание утюга из сервисного центра. Последний не горел желанием общаться. Через две недели Олег и Даша поехали в магазин, чтобы узнать, как обстоят дела. В магазине сообщили, что утюг не готов. У супругов возникло вполне объяснимое желание обменять неисправный утюг на новый.

Олег Петрожицкий:

Когда продавцы поняли, что мы хотим получить адекватную замену, стали проявлять хамство, фамильярничать. Жене сказали, что она вылетит из магазина.

Сказавший это беременной женщине — несчастный человек. И по всем поверьям — великий грешник, который однозначно понесет наказание. Кстати, в 18 веке, если беременная женщина, идя по улице, устала и присела на скамейке у какого-либо дома, хозяева, увидевшие это, должны были выйти навстречу женщине и обязательно угостить ее чем-нибудь вкусненьким, либо подарить ей или ее будущему ребеночку какую-нибудь приятную вещь. Для Даши самой приятной вещью был бы исправный утюг. Но, увы.

Олег Петрожицкий:

После этого нами было принято решение оставить запись в Книге замечаний и предложений. В магазине письменное обращение принять отказались. Эту строчку мы добавили в жалобную книгу.

Потребитель должен знать: если Вы оставили жалобу в Книге замечаний и предложений, Вам обязаны предоставить ответ на нее в письменном виде. Если жалобу проигнорировали, это серьезное нарушение законодательства, влекущее не менее серьезные последствия. От штрафов до изъятия лицензии.

Олег Петрожицкий:

Что нам теперь делать? Как поступить, чтобы вернуть утюг или деньги?

В девяностые годы подобный вопрос вызвал бы всеобщий смех, особенно у рэкетиров. Как говорится, с приходом в сферу экономики утюга и паяльника значительно возросла ответственность за базар. Базар, который развели продавцы утюга, требует разборок.

Евгений Побережнюк, юрист:

Если возникает спор по качеству товара, то в этом случае тогда назначается экспертиза. Если по заключению экспертизы будет выявлено, что это все-таки производственный брак, то все эти затраты ложатся продавца. Если сервисный центр ждет запчасти, то покупатель имеет право заменить на схожий товар до момента, когда из сервисного центра он будет в надлежащем состоянии возвращен.

Когда в дело вмешалась программа «Добро пожаловаться!», у сотрудников магазина возникло горячее желание взять утюг и загладить свою вину. В тот же день сервисный центр, который ждал запчасти для утюга, признал наличие заводского брака, а сотрудники интернет-магазина вернули деньги за некачественный товар.

Евгений Побережнюк, юрист:

Спасибо программе «Добро пожаловаться!» за то, что помогла решить нашу проблему.

Не стоит забывать, что интернет-магазин — территория повышенного риска, где продавцу необходим язык, а покупателю глаза. Совершая покупки, будьте внимательны и бдительны. Проверяйте товар, что называется, не отходя от курьера. И помните: «Скупой платит дважды. Рассеянный — трижды».