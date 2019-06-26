Как размножить жасмин черенками? Мастер-класс от Ивана Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Садовый жасмин или чубушник нравится мне не только за пышное цветение, но и прекрасный аромат. Благодаря разнообразию сортов и видов, продлить его цветение можно на целый месяц. Вы можете посадить чубушник сколько хотите, ведь он легко размножается зелёными черенками.

Заготавливать побеги лучше всего с пяточкой, делать это необходимо во время или сразу после цветения. Сразу предупреждаю, что не все веточки приживутся. Поэтому если вы хотите получить 4-5 кустов заготовьте до десятка черенков.

Для посадки нам понадобится ёмкость, которую я на 2/3 уже заполнил лёгкой питательной смесью, и на 1/3 сверху заполняю песком, он будет защищать черенки от подгнивания. Теперь выравниваем песок и как следует проливаем до тех пор, пока вода не появится из дренажных отверстий.

Веточки готовим к посадке. Для этого я ножницами удаляю цветки, обрываю все листья, кроме верхних двух.

Наши будущие кусты заглубляем до верхних листьев и прижимаем. Высаживаем их на расстоянии примерно 1 см.