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Как размножить жасмин черенками? Мастер-класс от Ивана Русских

26 июня 2019 07:12
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Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Садовый жасмин или чубушник нравится мне не только за пышное цветение, но и прекрасный аромат. Благодаря разнообразию сортов и видов, продлить его цветение можно на целый месяц. Вы можете посадить чубушник сколько хотите, ведь он легко размножается зелёными черенками.

Как размножить жасмин черенками? Мастер-класс от Ивана Русских-1

Заготавливать побеги лучше всего с пяточкой, делать это необходимо во время или сразу после цветения. Сразу предупреждаю, что не все веточки приживутся. Поэтому если вы хотите получить 4-5 кустов заготовьте до десятка черенков.

Как размножить жасмин черенками? Мастер-класс от Ивана Русских-4

Для посадки нам понадобится ёмкость, которую я на 2/3 уже заполнил лёгкой питательной смесью, и на 1/3 сверху заполняю песком, он будет защищать черенки от подгнивания. Теперь выравниваем песок и как следует проливаем до тех пор, пока вода не появится из дренажных отверстий.

Как размножить жасмин черенками? Мастер-класс от Ивана Русских-7

Веточки готовим к посадке. Для этого я ножницами удаляю цветки, обрываю все листья, кроме верхних двух.

Как размножить жасмин черенками? Мастер-класс от Ивана Русских-10

Наши будущие кусты заглубляем до верхних листьев и прижимаем. Высаживаем их на расстоянии примерно 1 см.

Как размножить жасмин черенками? Мастер-класс от Ивана Русских-13

Для увеличения приживаемости черенки необходимо накрыть парничком, я его сделал из обычной пластиковой бутылки. Для вентиляции в ней проделал отверстие. Можно накрыть каждый черенок индивидуально либо все вместе. Будущие саженцы осенью можно высадить в саду. Точно так же размножаются вейгелы, форзиции и другие декоративные кустарники.

Как размножить жасмин черенками? Мастер-класс от Ивана Русских-16

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# Растения и цветы # общество # Иван Русских # Фотофакт # Полезные советы

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