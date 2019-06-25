Как навсегда избавиться от тли? Эффективный способ от Ивана Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения: Не успели садоводы пережить нападение майских жуков, как за ними последовала тля. Тля появляется на листьях плодовых деревьев в виде всевозможных скручиваний, а также визуально видимых поселений. Для привлечения божьих коровок в сад нам понадобится обыкновенное хвойное масло. Это может быть эфирное масло ели, сосны или других растений. Привлекательность хвойного эфирного масла объясняется естественными процессами, происходящими в природе.

Для приготовления раствора на 10 л воды нам понадобится всего лишь 10 мл хвойного масла. Для лучшего смешивания масла с водой необходимо добавить 3-4 столовые ложки жидкого мыла, после чего как следует встряхнуть.

Эффективность привлечения божьих коровок в сад связано с низкой эффективностью многих контактных кишечных пестицидов, которые не могут попасть внутрь скрученных листьев, где прячется тля. А вот божья коровка и её личинки всегда там найдут себе пропитание.

Обработка листьев яблони, груши, вишни, сливы, смородины и других садовых растений позволит привлечь большое количество божьих коровок и эффективно уничтожит тлю. При этом данный способ является абсолютно безопасным, поскольку мы не уничтожаем тлю этим способом. Совсем необязательно обрабатывать каждый листочек.