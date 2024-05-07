Как празднуют Пасху в мужском монастыре? Рассказал иеромонах Венедикт

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в Благовещенском мужском монастыре в деревне Малые Ляды с иеромонахом Венедиктом. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

По благословению Владыки Венеамина вы собираете истории людей, которые ищут и находят свой путь к храму. Вы издали книгу «Путь спасения длиною в жизнь». А что есть спасение человека?

Иеромонах Венедикт (Стукач), насельник Благовещенского мужского монастыря в деревне Малые Ляды Смолевичского района Минской области:

Главное – спасти свою душу. Человек же трехчастен: тело, душа и дух. Все мы одинаковые, но все находимся в разном состоянии. И те люди, которые живут не только телом и душой, но и духом, имеют возможность спастись. Что такое спастись? Попасть в блаженное царство, которое нам каждому предстоит после смерти. Олег Лепешенков:

Церковь называют кораблем спасения. Почему? Иеромонах Венедикт (Стукач):

Потому что церковь дает нам образец Рая. И церковь дает нам первые навыки любоваться, да и не только любоваться – внутрь принимать блаженство. Что такое блаженство? Это когда человек спокоен душой, радуется всему, к нему приходящему, в нем внутри прибывающему. То есть состояние блаженства.