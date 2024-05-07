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Как празднуют Пасху в мужском монастыре? Рассказал иеромонах Венедикт

07 мая 2024 06:35
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в Благовещенском мужском монастыре в деревне Малые Ляды с иеромонахом Венедиктом.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
По благословению Владыки Венеамина вы собираете истории людей, которые ищут и находят свой путь к храму. Вы издали книгу «Путь спасения длиною в жизнь». А что есть спасение человека?

Как празднуют Пасху в мужском монастыре? Рассказал иеромонах Венедикт-1

Иеромонах Венедикт (Стукач), насельник Благовещенского мужского монастыря в деревне Малые Ляды Смолевичского района Минской области:
Главное – спасти свою душу. Человек же трехчастен: тело, душа и дух. Все мы одинаковые, но все находимся в разном состоянии. И те люди, которые живут не только телом и душой, но и духом, имеют возможность спастись. Что такое спастись? Попасть в блаженное царство, которое нам каждому предстоит после смерти.

Олег Лепешенков:
Церковь называют кораблем спасения. Почему?

Иеромонах Венедикт (Стукач):
Потому что церковь дает нам образец Рая. И церковь дает нам первые навыки любоваться, да и не только любоваться – внутрь принимать блаженство. Что такое блаженство? Это когда человек спокоен душой, радуется всему, к нему приходящему, в нем внутри прибывающему. То есть состояние блаженства.

Как празднуют Пасху в мужском монастыре? Рассказал иеромонах Венедикт-4

Олег Лепешенков:
Как в монастыре празднуют Пасху?

Иеромонах Венедикт (Стукач):
Радость Пасхи, радость того, что мы спасены и что Спаситель наш воскрес, – это невероятная радость. Вот ее я вам желаю на Пасху почувствовать. Каждую Пасху у нас всегда много исповедующихся. И после Пасхи все приходят в наш монастырь всегда с радостью. Наша программа называется «Прикосновение к свету», так вот на утреннее у нас первый большой возглас «Слава тебе, показавшему нам свет!» Все наши чувства обостряются, и свет нас просвящает.

Подробности в видео.

# Религия # общество # Олег Лепешенков

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