«Большая туристическая неделя» стартует в Минске

В Минске с 6 по 11 апреля пройдет «Большая туристическая неделя» – серия ключевых для индустрии гостеприимства событий. В эти дни столица принимает IV Белорусско‑российский туристический конгресс, международный форум Travel Hub «Содружество» и 28-ю выставку «Отдых‑2026». Для профессионального сообщества это долгожданная возможность обсудить развитие отрасли и сверить позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туризм в текущем пятилетии – один из приоритетов социально-экономического развития страны. Как подчеркивает Президент, потенциал огромный, важно найти новые точки роста. Именно этим занимается Национальное агентство по туризму, которое с начала 2026 года работает как новый регулятор и напрямую подчиняется Совмину.

Агентство рассматривает создание туристических кластеров там, где уже есть стабильный поток. Изучается международный опыт мастер-планирования, ведутся переговоры с Департаментом по гражданству и миграции МВД и операторами связи, чтобы получить максимум информации о путешественниках.

В фокусе – санаторно-курортное лечение, один из главных драйверов турпотока, и агроэкотуризм, где бизнес предлагает новые проекты. Параллельно анализируются перспективные территории – не только Браслав или Мир, но и менее очевидные участки, например вдоль Немана. Приоритет – внутренний туризм, спрос на который растет. А совершенствование нормативной базы должно сделать работу в отрасли проще и эффективнее.