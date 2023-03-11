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Куда пойдут деньги, выделенные на госинвестпрограмму? Рассказал премьер-министр Беларуси

11 марта 2023 18:19
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Детальный разбор заседания Совмина под руководством Президента в авторской рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: «Уже два с половиной года мы живем в особом режиме – режиме испытаний». Подробнее.

Куда пойдут деньги, выделенные на госинвестпрограмму? Рассказал премьер-министр Беларуси-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Все это политическое противостояние вылилось в общественные претензии. На сугубо бытовой уровень. Чтобы участвовать в политическом споре, надо разбираться в политике. А как вы разбираетесь, показало время и та, за которую вы пошли. Кому только можно было продать будущее страны, с тем она и встречалась. Осталось только вот встретиться с Фемидой, белорусской Фемидой. Хотя бы за призывы к санкциям. Беспочвенным и беспощадным. А вы же за нее голосовали. Но мы работаем и развиваемся. Да, благодаря стараниям команды Лукашенко, которого недалекие до сих пор подкритиковывают.

Куда пойдут деньги, выделенные на госинвестпрограмму? Рассказал премьер-министр Беларуси-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В 2023 году правительством существенно увеличены объемы финансирования инфраструктурных проектов до 7 миллиардов 200 миллионов рублей. В рамках госинвестпрограммы будут профинансированы объекты на сумму 1 миллиард 100 миллионов рублей. Хотел бы доложить, товарищ Президент, что благодаря жестким мерам контроля госинвестпрограмма прошлого года впервые выполнена на 100 %, 99,9 %. Куда пойдут эти деньги? Это один из самых больших объемов госинвестпрограммы, которые когда-то мы реализовывали. Так вот, объекты дорожного строительства – это 191 миллион рублей. Это республиканские мосты, ряд республиканских дорог (Р-46, М-11, юго-западный обход Могилева и другие). Объекты здравоохранения – 80 миллионов рублей. Объекты образования – 32 миллиона рублей. Главой государства поддержана инициатива правительства расширить объемы финансирования инфраструктурных проектов в рамках региональных инвестиционных программ.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Роман Головченко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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