Куда пойдут деньги, выделенные на госинвестпрограмму? Рассказал премьер-министр Беларуси

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Все это политическое противостояние вылилось в общественные претензии. На сугубо бытовой уровень. Чтобы участвовать в политическом споре, надо разбираться в политике. А как вы разбираетесь, показало время и та, за которую вы пошли. Кому только можно было продать будущее страны, с тем она и встречалась. Осталось только вот встретиться с Фемидой, белорусской Фемидой. Хотя бы за призывы к санкциям. Беспочвенным и беспощадным. А вы же за нее голосовали. Но мы работаем и развиваемся. Да, благодаря стараниям команды Лукашенко, которого недалекие до сих пор подкритиковывают.