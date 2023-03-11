Из-за снегопада введён план «Погода». Когда придёт тепло в Беларусь?

Новости Беларуси. Оранжевая весна. Предпоследний уровень погодной опасности сохраняется в Беларуси. Коммунальщики Минска из-за снегопада, который прошел 10 марта, увеличили количество техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в городе работали 600 машин. На протяжении дня на уборке дворов и проездов трудились и около 2 000 дворников. Жители многоэтажек и частного сектора также не остались в стороне. К расчистке снега подключилась наш корреспондент Оксана Семашко и узнала у синоптиков, каким будет прогноз на ближайшую неделю.

Столичные коммунальщики уже с 6 утра убирают снежную корку с дворов, проездов и лестниц. Рабочих рук много не бывает. Поэтому в деле не только дворники.

Аркадий Малиновский, первый заместитель директора ЖЭУ № 3 Партизанского района:

В связи с такими погодными условиями ЖЭУ прилагает максимум усилий по расчистке дворовых территорий, чтобы нашим гражданам комфортно было передвигаться. Также мы в вечернее и утреннее время, когда отрицательная температура после такой слякоти, как сегодня, проводим противогололедные мероприятия, посыпаем песчано-соляной смесью, солевыми смесями, чтобы люди не упали и не поскользнулись. Накануне из-за метели во многих регионах был введен план «Погода». Коммунальным службам не то на помощь, не то наоборот пришел дождь. Но рабочие по комплексной уборке готовы справляться с разными задачами. Оксана Семашко, корреспондент:

Поддержать наших коммунальщиков сегодня решила и наша съемочная группа. Но сперва мастер-класс от профи. Скажите, пожалуйста, как в таких непростых условиях, когда снег тяжелый, мокрый, справиться с такими объемами?

Елена Кухарчик, мастер ЖЭУ № 3 Партизанского района:

Главное, чтобы было желание, терпение и настроение для этого, поэтому ничего сложного нет. Берем лопату, берем снег. Если много набираем, конечно, будет тяжело для женщины, но а если возьмем поменьше, но почаще, то все у нас получится. Оксана Семашко:

Как думаете, у меня получится? Елена Кухарчик:

У вас 100 %. Оксана Семашко:

Научите тогда. Берем лопату.

На подмогу коммунальщикам приходят и жители домов. Инструмент выдают в ЖЭУ. В городе организовано более 80 пунктов выдачи лопат. Автомобилистов просят не загромождать дворы либо расчищать свои парковочные места самостоятельно. Адреса пунктов выдачи лопат в Минске смотрите здесь. А в ГАИ рекомендуют всем, кто находится за рулем, выбирать сдержанный стиль вождения. Сложные погодные условия накануне спровоцировали немало дорожно-транспортных происшествий. Быть внимательными призывают и пешеходов.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

В таких погодных условиях водителям важно не просто соблюдать скоростной режим, а выбирать наиболее безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости. Во избежание попутного столкновения увеличить дистанцию. Избегать необдуманного выезда на полосу встречного движения, резких маневров и торможений, лишних перестроений. Особую осторожность проявлять при проезде пешеходных переходов, особенно при поворотах. Пристегнуться всем сидящим в автомобиле, уделить повышенное внимание безопасной перевозке детей. В эти выходные в Беларусь осадки и ветер нам принесли атмосферные фронты циклона, который смещается в сторону Балтии. Чего ждать от погоды в ближайшие дни? Интересуемся у синоптиков.