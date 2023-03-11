Прямой эфир

Из-за снегопада введён план «Погода». Когда придёт тепло в Беларусь?

11 марта 2023 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оранжевая весна. Предпоследний уровень погодной опасности сохраняется в Беларуси. Коммунальщики Минска из-за снегопада, который прошел 10 марта, увеличили количество техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в городе работали 600 машин. На протяжении дня на уборке дворов и проездов трудились и около 2 000 дворников. Жители многоэтажек и частного сектора также не остались в стороне.

К расчистке снега подключилась наш корреспондент Оксана Семашко и узнала у синоптиков, каким будет прогноз на ближайшую неделю.

Из-за снегопада введён план «Погода». Когда придёт тепло в Беларусь?-1

Столичные коммунальщики уже с 6 утра убирают снежную корку с дворов, проездов и лестниц. Рабочих рук много не бывает. Поэтому в деле не только дворники.

Из-за снегопада введён план «Погода». Когда придёт тепло в Беларусь?-4

Аркадий Малиновский, первый заместитель директора ЖЭУ № 3 Партизанского района:
В связи с такими погодными условиями ЖЭУ прилагает максимум усилий по расчистке дворовых территорий, чтобы нашим гражданам комфортно было передвигаться. Также мы в вечернее и утреннее время, когда отрицательная температура после такой слякоти, как сегодня, проводим противогололедные мероприятия, посыпаем песчано-соляной смесью, солевыми смесями, чтобы люди не упали и не поскользнулись.

Накануне из-за метели во многих регионах был введен план «Погода». Коммунальным службам не то на помощь, не то наоборот пришел дождь. Но рабочие по комплексной уборке готовы справляться с разными задачами.

Оксана Семашко, корреспондент:
Поддержать наших коммунальщиков сегодня решила и наша съемочная группа. Но сперва мастер-класс от профи. Скажите, пожалуйста, как в таких непростых условиях, когда снег тяжелый, мокрый, справиться с такими объемами?

Из-за снегопада введён план «Погода». Когда придёт тепло в Беларусь?-7

Елена Кухарчик, мастер ЖЭУ № 3 Партизанского района:
Главное, чтобы было желание, терпение и настроение для этого, поэтому ничего сложного нет. Берем лопату, берем снег. Если много набираем, конечно, будет тяжело для женщины, но а если возьмем поменьше, но почаще, то все у нас получится.

Оксана Семашко:
Как думаете, у меня получится?

Елена Кухарчик:
У вас 100 %.

Оксана Семашко:
Научите тогда. Берем лопату.

Из-за снегопада введён план «Погода». Когда придёт тепло в Беларусь?-10

На подмогу коммунальщикам приходят и жители домов. Инструмент выдают в ЖЭУ. В городе организовано более 80 пунктов выдачи лопат. Автомобилистов просят не загромождать дворы либо расчищать свои парковочные места самостоятельно.

Адреса пунктов выдачи лопат в Минске смотрите здесь.

А в ГАИ рекомендуют всем, кто находится за рулем, выбирать сдержанный стиль вождения. Сложные погодные условия накануне спровоцировали немало дорожно-транспортных происшествий. Быть внимательными призывают и пешеходов.

Из-за снегопада введён план «Погода». Когда придёт тепло в Беларусь?-13

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
В таких погодных условиях водителям важно не просто соблюдать скоростной режим, а выбирать наиболее безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости. Во избежание попутного столкновения увеличить дистанцию. Избегать необдуманного выезда на полосу встречного движения, резких маневров и торможений, лишних перестроений. Особую осторожность проявлять при проезде пешеходных переходов, особенно при поворотах. Пристегнуться всем сидящим в автомобиле, уделить повышенное внимание безопасной перевозке детей.

В эти выходные в Беларусь осадки и ветер нам принесли атмосферные фронты циклона, который смещается в сторону Балтии. Чего ждать от погоды в ближайшие дни? Интересуемся у синоптиков.

Из-за снегопада введён план «Погода». Когда придёт тепло в Беларусь?-16

Матвей Четырко, дежурный синоптик Белгидромета:
В течение следующей недели осадки будут идти в виде снега, мокрого снега, дождя. «Хавьеров» на следующей неделе не предвидится. Температура воздуха будет повышаться. В середине недели ожидается всплеск тепла. По югу республики до +15, но уже к выходным температура воздуха будет поскромнее. В середине дня +1 °C...-6 °C. Местами до +8 °C...-9 °C.

Весна будет поздней. Синоптики рекомендуют запастись терпением. По прогнозам, тепло придет только в апреле.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Погода в Беларуси # общество # Оксана Семашко # Анна Банадык # Матвей Четырко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: бчбшников в стране быть не должно, а у вас они повылазили, песни поют, без штанов ходят
11 марта 2023 18:11

Лукашенко: бчбшников в стране быть не должно, а у вас они повылазили, песни поют, без штанов ходят

Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу
11 марта 2023 16:10

Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу

Террор-схема разоблачена. Восстанавливаем хронологию теракта в Мачулищах в программе «Неделя»
11 марта 2023 16:09

Террор-схема разоблачена. Восстанавливаем хронологию теракта в Мачулищах в программе «Неделя»