Пустовой: «Уже два с половиной года мы живём в особом режиме – режиме испытаний»

Детальный разбор заседания Совмина под руководством Президента в авторской рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ну что, белорусы, что не событие этой недели – то абзац в исторической летописи со скоростью слепого метода печати. Самая прекрасная половина страны принимала поздравления. Как ни старались этот праздник враги украсть, но настоящие мужчины не позволили. Если и звучат в Беларуси взрывы, то только фейерверков и шампанского. В честь вас, любимые женщины, матери и жены, дочери и сестры, коллеги. О главном. О событиях и Первом. В эфире после командировочного перерыва «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Лукашенко: бчбшников в стране быть не должно, а у вас они повылазили, песни поют, без штанов ходят. Подробности.

Начнем далеко не с праздничной и не с праздной новости. Снова хотели взорвать нашу с вами мирную жизнь. Подрубить, что называется, крылья нормального мирного полета. Лукашенко рассказал, какой беспилотник использовали для теракта в Мачулищах.