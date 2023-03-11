Пустовой: «Уже два с половиной года мы живём в особом режиме – режиме испытаний»

Детальный разбор заседания Совмина под руководством Президента в авторской рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детальный разбор заседания Совмина под руководством Президента в авторской рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Ну что, белорусы, что не событие этой недели – то абзац в исторической летописи со скоростью слепого метода печати. Самая прекрасная половина страны принимала поздравления. Как ни старались этот праздник враги украсть, но настоящие мужчины не позволили. Если и звучат в Беларуси взрывы, то только фейерверков и шампанского. В честь вас, любимые женщины, матери и жены, дочери и сестры, коллеги. О главном. О событиях и Первом. В эфире после командировочного перерыва «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Лукашенко: бчбшников в стране быть не должно, а у вас они повылазили, песни поют, без штанов ходят. Подробности.
Начнем далеко не с праздничной и не с праздной новости. Снова хотели взорвать нашу с вами мирную жизнь. Подрубить, что называется, крылья нормального мирного полета.
Лукашенко рассказал, какой беспилотник использовали для теракта в Мачулищах.
Евгений Пустовой:
Уже два с половиной года мы живем в особом режиме – режиме испытаний. Если честно, наши враги уже давно забыли первопричину своих атак. Потому как выборы были лишь повод. Я не устану повторять – их цель Восток. И так несколько столетий подряд. Этого выдающиеся мыслители Запада никогда не скрывали. Россия, богатая и большая – главное блюдо их аппетитов. А теперь еще Китай вновь набирает мощь своей древней цивилизации. Поэтому в западном мире у нас роль давно отведена. Дипломатично звучит как «территория прокси-войны».
Куда пойдут деньги, выделенные на госинвестпрограмму? Рассказал премьер-министр Беларуси.
Западнофилы, не обольщайтесь. Если такие еще остались. Были же годы дружбы, приезжали, улыбались функционеры и вербовали против Москвы. Ну где хотя бы один стоящий высокотехнологичный завод с западным капиталом? Нет. Они только гендерные технологии в школы привозили в своих портфелях. Сессии ПАСЕ ОБСЕ, Европейские игры на уровне Олимпиады. А они – лишь разврат, методы по развалу классической системы образования и рекомендации по обнищанию населения. По-видимому, только мятеж нас привел в чувства. А так бы под одобрительные кивки превратили нашу страну в очередную колонию западного разврата.
Подробности в видеоматериале.
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