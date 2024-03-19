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Как научиться прощать искренне? Ответил протоиерей

19 марта 2024 06:32
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Сергеем Масловым, клириком прихода храма Рождества Христова в д. Большое Стиклево Минского района.

Как научиться прощать искренне и что делать, если человек не может простить самого себя? Об этом и не только поговорили с гостем.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Что человек может сделать, чтобы приблизиться к искреннему прощению?

Как научиться прощать искренне? Ответил протоиерей-1

Протоиерей Сергей Маслов, клирик прихода храма Рождества Христова в д. Большое Стиклево Минского района:
Я ведь тоже кому-то должен, прежде всего я должен Богу, другим людям. Я должен осознать, что, прощая другого человека, я тем самым тоже прошу у Бога прощения. Степень осознанности этой ситуации, когда все мы должники, я должен ощущать, что я должник Творцу. Я тоже виноват перед ним, может, даже больше, чем этот человек. В ту меру, в которую мы начинаем осознавать свою собственную греховность, мы и становимся способными прощать другого человека.

Подлинное покаяние не имеет никакого отношения к самобичеванию, самогрызению. Подлинное покаяние – это вера в милосердие Бога и в правду Бога. Иногда человек, ощущая свою греховность, может доходить до степени отчаяния. Эта степень отчаяния тоже важна, отчаявшись в себе, мы должны опереться на Бога.

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси # общество # Олег Лепешенков

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