Как и где служили секретарь ЦИК Беларуси, министр природы и солист Большого театра оперы и балета

Свой голос он отдал не только присяге, но и самой службе в армии. В институте потирали руки: для перспективного ученого Николая Лозовика уже готовили место в аспирантуре. Но молодой человек, удивив всех, решил: лучшей наукой для него станет жизненная школа. И сам пришел сдаваться в военкомат.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я выбрал Крайний Север, потому что там звучало название «Краснознаменный северный флот».

Сложно узнать в этом лейтенанте Лозовика, к которому привыкли избиратели.

Жена не изменилась. Она и сегодня такая же молодая и красивая, как в годы моей лейтенантской молодости.

Кстати, супруга, не раздумывая, сразу отправилась на Крайний Север вместе с мужем. Молодую семью, за неимением лучших вариантов, вначале поселили в изоляторе, но ситуация быстро изменилась, когда посмотреть кино вместе с солдатами приехало военное начальство.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

А моя жена в это время через весь зал – с ведерком, за водичкой. Начальник политотдела сразу задал вопрос командиру, что это за женщины тут ходят среди солдат.

Прибыл лейтенант на службу, жилья нет. Тогда и начальник политотдела дал задание найти жилье.

Вода в ведре зимой замерзала, но, тем не менее, это не мешало нам хорошо служить, радоваться жизни. Даже солдатские пляски под гармошку у нас были.

Впрочем, зачастую на службе было, конечно, не до веселья. Лозовик командовал автомобильной ротой и признается: за каждый выезд подопечного волновался как если бы сам ехал по серпантину.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Один участок дороги был: практически вертикальный обрыв высотой с пяти-шестиэтажный дом. К счастью, у меня за время службы ни один боец не был травмирован.

Его рота лидировала на всех строевых смотрах, правда, Николай Иванович долго не догадывался, в чем секрет армейского успеха. Пока уже перед дембелем один из солдат не напомнил: тем секретом были слова, сказанные самим же Лозовиком еще при первой встрече с подопечными.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Давайте будем служить добросовестно, честно и не портить друг другу настроение.

Главный защитник белорусской природы тогда еще советскую Родину защищал в Московском военном округе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Министр природных ресурсов рассказывает: служба в секретной части иногда была в лучших традициях шпионского боевика.

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Выезжали мы туда в машинах с зашторенными окнами. Точно так же нас возили ночью, на поезда сажали.

Старшина роты Владимир Цалко вспоминает с легким сожалением в голосе: даже бегать в самоволки, по сути, было некуда – деревень в округе не оказалось, а в офицерском городке бегунов, конечно, в лицо узнавали.

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Были и дочки офицеров очень симпатичные, и, конечно, некоторые ребята срывались.

Справедливости ради министр отмечает: бегали редко. Причем от военкоматов в том числе.

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В то время, когда я рос, не было проблем «не хочу идти». Четко знали, что надо идти. Позором было, если мужчина не пойдет служить.

Я шел осознанно в армию, не жалею совершенно.

Солист Театра оперы и балета заметно смущается. Ведь почти 20 лет назад он и сам встречал старших по званию. Причем в этой же казарме.

Владимир Громов служил в ансамбле песни и пляски в минском Доме офицеров. Но ночевать там, понятное дело, было негде. Вот и добирались солдаты-музыканты на ночевку фактически через весь город.

Владимир Громов, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Приходили за полночь. Когда дежурный на КПП спрашивал почему так поздно, мы отвечали, что с концерта, с выезда.

Тревога у ребят, а мы спим. Зашел кто-то из проверяющих и спрашивает, что это за «лежбище морских котиков». Ему отвечали, что это музыканты.

Громов не скрывает: естественно, служить в ансамбле было легче. Но лишь до того момента, пока не приходилось разгружать тонны аппаратуры для очередного концерта. Да и во всем остальном халява свою песенку спела сразу.

А вот Владимир до сих пор как по нотам собирает автомат, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Все наши герои признаются: во время службы, особенно за пару месяцев до дембеля, конечно, хотелось быстрее вернуться к гражданской жизни. Зато сегодня вспоминается другое.

Владимира Цалко армия научила большей самостоятельности. В семье Лозовик во время службы родилась дочка, а Владимир Громов точно знает: если бы не тот судьбоносный призыв, возможно, мы бы и не услышали одного из лучших баритонов страны.

Владимир Громов, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Мне кажется, что если бы не армия, я бы, наверное, не стал певцом, потому что запел я как раз именно в ансамбле песни и пляски.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ни разу не пожалел, что служил в армии. Более того, наверное, и судьба бы моя сложилась совершенно по-другому.

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Моя мама тоже никогда не жалела, потому что я уходил – что-то не ел. Когда я пришел, она меня посадила за стол, а я все то, что когда-то перебирал, съел и спросил нет ли еще. Все подряд начал есть.