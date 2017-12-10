Как белорусы вступили на путь своего самоопределения: современный взгляд на события 1917 года

Новости Беларуси. 2017 год богат на юбилеи исторических событий. 100-летие обеих революций. А еще 100 лет Первого Всебелорусского съезда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В декабре 1917 под лозунгом «Да ўсяго народа беларускага» он собрал 1872 делегата, которые представляли практически все слои населения.

Дискуссия развернулась в самом центре Минска в здании, хорошо нам известном сегодня как Купаловский театр. Как бы то ни было, съезд признал право белорусского народа на самоопределение.

Важно не только то, о чем говорят историки, но и о чем они умалчивают. Канун 100-летнего юбилея Первого Всебелорусского съезда вызвал жаркие дискуссии на Конференции в БГУ. Долгое время декабрьские события в Минске 1917-го рассматривались исключительно через взгляд советских историков.

Петр Бригадин, директор Государственного института управления и социальных технологий Белорусского государственного университета:

Гэта было вымарана! Сёняшнія гісторыкі і ўвогуле беларусы павінны ўспамінаць пра тых людзей і вярнуць іх у нашу гісторыю і ў наша паўсядзенная жыццё. Гэта прынцыпова.

Почему проведение Первого Всебелорусского съезда – очень важная дата для Беларуси? И зачем ее старательно называли контрреволюционной акцией, даже несмотря на последующие сожаления большевиков о приостановке ее работы? Ведь Центральная власть в Петрограде разрешила Съезд. И даже выдала деньги на его проведение.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Товарищи в Минске, которые уже были у власти, конечно, саму идею, что им придется отдавать эту власть или делиться ее восприняли в штыки. Да, в Президиуме, остановившего работу Съезда, Областного исполнительного комитета Западной Области и Западного фронта, не было ни одного гражданского. И ни одного белоруса. А вот собрать в условиях кровавого хаоса 1917-го белорусов со всех территорий – очень непростая работа. 2 миллиона беженцев, Военный мир, а еще фронт, разделивший земли. Собравшиеся в Минске почти 2000 делегатов от Запада до Смоленска – что-то невероятное! Вячеслав Данилович, директор института истории Национальной Академии наук Беларуси:

Былі прадстаўнікі земскіх арганізацый, сяляне, салдаты. Была нават квота, што ад кожных 500 солдат-беларусаў выбіраўся 1 делегат на гэты з’езд. Гэтыя дакументы захаваліся. Белорусский народ прислал своих представителей. Уже 5 декабря в Минск приехали 300 делегатов. И до 15 числа зарегистрировались 1167 с правом решающего голоса и 705 – совещательного.

Евгений Горин, СТВ:

1872 делегата – это внушительная цифра даже по сегодняшним меркам. Плюс надо сделать поправку на то, что была революционная неразбериха – 1917 год. Делегаты были не только на зрительских сидениях, но и на балконах, и на сцене. Зал был битком. К 17 декабря Съезд подошел к решению ключевого вопроса – о самоопределении белорусской нации и отношениях с Россией. Очень острая формулировка для того времени. Сергей Третьяк:

Суверенная Беларусь, которая распространяет свою власть на всю этническую территорию Беларуси,– это единственный способ избежать раздела страны в послевоенном мире.

Главная белорусская идея – самоопределение – витала в воздухе с весны. Декабрь просто стал моментом ее официального рождения. А для местной власти идея создания краевого управления – сигналом к разгону съезда. Хотя о независимости речи тогда не шло. Вячеслав Данилович:

Праводзіўся пры падтрымцы кадэтаў, якія прыкрываліся маскай беларускіх нацыяналістаў, як гаварылася ў газеце «Савецкая праўда», дзе было дадзена тлумачэнне, чаму гэты з’езд быў распушчаны. Сергей Третьяк:

И вот заходят солдаты в зал заседания, и что они видят? Большинство делегатов – либо крестьяне в свитках, либо такие же, как они – солдаты в шинелях. А дальше еще веселее: выяснилось что у делегатов съезда тоже имеются винтовки и гранаты. Разгоняющим съезд солдатам минского гарнизона приходились шаг за шагом, ряд за рядом, вытеснять участников съезда из залы. Те отступали шаг за шагом, взявшись за винтовки и гранаты. И в процессе этого отступления все-таки проголосовали. Первый пункт – резолюция краевой власти.

Президиум арестовали, но отпустили через несколько дней. Причем Облискомзап вынужден был официально приносить извинения. Но съезд все-таки был сорван. Впрочем, это никак не отменило реакцию на его решения в мире, а также катализированную им цепочку последующих исторических событий.

Вячеслав Данилович:

Мы, я яшчэ падкрэсліваю гэта, павінны глядзць на сваю гістрыю вачамі свайго народа – беларусаў. Петр Бригадин:

17-ы год – гэта год нашага выбару.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета

На Всебелорусском съезде были озвучены принципы белорусской государственности.

Игорь Марзалюк, профессор истории, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

І без Усебеларускага з’езду, і без БССР не было б сучаснай Рэспублікі Беларусь. У гэтым знакавасць і важнасць. Акрэсліліся контуры таго, што мы сёння называем сталіцай Беларусі, таму што правядзенне гэтай падзеі сведчыла аб тым, што Мінск набывае статус сталіцы краіны.