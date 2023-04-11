«Каждая минута, каждый час дороги». В Витебской области дали старт посевной кампании – 2023

Новости Беларуси. На страже продовольственной безопасности. Аграрии Витебской области приступают к севу яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году только зерновых и зернобобовых намерены посеять около 350 тысяч гектаров. Пока техника с сеялками работает в пяти районах области. В других сельхозпредприятиях заканчивают подкормку озимых культур. Постепенно начинают готовить почву к массовому севу. До этого сдерживала погода. Особенности аграрной кампании на севере страны в материале Виктора Пралича.

Начала посевной аграрии Витебской области заждались. Если на юге страны уже перешагнули экватор, то на севере только дают старт. Еще неделю назад на местных полях лежал снег, сейчас же погода позволила вывести технику в поля. Впереди сезон кропотливой работы и надежд на хороший урожай. А потому по традиции посевную кампанию начали с древнего обряда засевки.

Анна Мокроусова, руководитель народного фольклорного коллектива «Медуница»:

Вялікае свята было. Яны ж ніколі не выходзілі ў поле абы як надзетыя, калі рабілі засеўкі. Абавязкова адзяваліся чысценька, як мага чысценька. А маці або самая сталая жанчына абавязкова мыла рукі ім у дарогу, каб зярнятка бралі чыстымі ручкамі. Сергей Шавлинский признается: с нетерпением ждал отмашки выхода в поле. Технику подготовили заранее и покорять гектары могли бы уже в конце марта. Но пришлось ждать, когда подсохнет почва. И вот сегодня здесь сеют неприхотливый ячмень.

Сергей Шавлинский, механизатор сельхозпредприятия «Заднепровский»:

Конечно, ответственность большая, тем более с сеялкой. Смотрим, присматриваем, останавливаешься, лишний раз вылазишь, проверяешь сошники. То есть ответственность очень большая. Не сразу, что пришел, сел на трактор сеять. Это тоже учиться надо. Структура посевных площадей в Витебской области сформирована оптимально. Более 300 тысяч гектаров предстоит засеять зерновыми и зернобобовыми. Плюс крестоцветные и кукуруза. Опыт показывает: этого достаточно, чтобы гарантировать региону и стране в целом продовольственную безопасность.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Будет участвовать почти 6 тысяч тракторов, более 5,5 тысячи механизаторов мобилизовано: и местные, и приглашенные, и отвлеченные от предприятий городского типа. Удобрений, особенно азотных, в этом году собрано в разы больше, даже чем в прошлом году. Поэтому на подкормку и на первую, и на вторую, и на яровой сев все готово.

Сергей Егоров, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Каждая минута, каждый час дороги. Техника заходит на поля, если где-то не идет работа, переезжают на другое поле, подыскивают сухие участки, те участки, на которых можно работать, можно проявить агротехнические оптимальные сроки выполнения наших посевных задач.

В Сенненском районе техника в полях уже третий день. Правда, пока еще с обрабатывающими агрегатами. Но уже завтра по этому следу пойдет и сеялка. Пока поля напоминают шахматную доску. Вспахано – значит почва подсохла. Нет – техника придет сюда чуть позже.