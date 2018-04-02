«К нам часто прорываются посетители, пытаются найти какие-то тайные знаки»: прошлое и настоящее Дома масонов

Дом, овеянный легендами, находится в историческом центре Минска, в Верхнем городе. За ним закрепилось название «Дом масонов» – благодаря тому, что в этих стенах якобы проводили тайные собрания минской масонской ложи «Северный факел».

Георгий Минчик, комендант Музея истории театральной и музыкальной культуры:

Было создано типа профсоюза английского каменщиков, штукатуров. А со временем оно всё угасло, сейчас такого влияния не оказывает на людей. По некоторым сведениям, даже английские лорды и часть этого истеблишмента являются, как бы, масонами.

Однако, эти сведения документально ничем не подкреплены. Фактом же является то, что один из владельцев дома, действительно, состоял в масонской организации «Северный факел».

Анна Грибко, ведущий научный сотрудник Музея истории театральной и музыкальной культуры:

У нас сохранились, только в наших архивах, в нашем музее документы – списки масонской ложи «Северный факел», в которых числился зять одного из владельцев этого дома – Гилярий Якубовский.

По другим данным, дом принадлежал минской масонской ложе «Красный факел» и ею же был построен. В плане дом похож на масонский крест. Это видно за счёт симметрично выступающих с четырёх сторон фасада углов здания. Есть легенда, что строился он без окон, чтобы любопытные минчане не могли увидеть, что происходит внутри дома. Вместо окон здесь, якобы, были ниши, а в них – плотные цветные стёкла.

Анна Грибко:

Очень много всякой информации: что есть подвалы, где пытали масонов, где посвящали в масоны. Такие вот существуют версии, в Интернете их очень много. И к нам очень часто, в музей, прорываются посетители, которые пытаются найти какие-то тайные знаки, которые, якобы, можно увидеть на здании нашего музея, пытаются посетить подвалы, которых тоже нет. Мы пытаемся как-то людям объяснить, что это всё – легенды. Что это всё не подтверждено.

Наиболее ранние сведения об этом здании относятся к ХІХ столетию. Впервые дом был указан на плане города в 1817 году. Масонская же ложа была основана в 1816 году. Она просуществовала до 1822 года и была запрещена решением царского правительства. Сам же дом существует до сих пор и в нём успели пожить многие известные деятели того времени.

Анна Грибко:

У нас сохранились документы – рисунки отца Станислава Монюшки, на которых он изображал город, само здание нашего музея.

Франц Зимницкий, один из владельцев дома, сдавал его в аренду еврейскому училищу с 1849 по 1855 годы. Новый владелец увеличил площадь здания за счёт пристройки с северной стороны. Уже в новом виде дом обозначен на планах Минска в документах 1860 года. Позже, как сказано в купчей, каменный двухэтажный дом неправильной формы перешёл к новым владельцам.

В начале ХХ века к дому достраивается правая часть. В результате, он получился прямоугольный, вытянутый в глубину двора. Внешняя архитектура осталась без изменений, представлена типичными для стилей барокко и раннего классицизма деталями. В таком виде здание сохранилось до наших дней.

Анна Грибко:

Мы находимся в зале, который, собственно, является пристройкой. Сейчас это – зал Музея истории театральной и музыкальной культуры. А изначально один из владельцев этого помещения решил здесь основать зимний сад или оранжерею. Но что-то у него пошло не так. И это так и осталось нереализованной задумкой. Это здание долго пустовало. Как раз-таки здесь очень хорошо можно увидеть, чем завершалось здание до пристройки. Об этом свидетельствуют колонны, которые мы сейчас можем видеть.

В инвентаризационном плане недвижимости квартала за 1910 год этот дом характеризуется, как трёхэтажный с погребом. Правда, сделано уточнение, что по причине склона местности, он с одной стороны – двухэтажный, а с другой – трёхэтажный. На здании небольшого размера, на крыше, крытой железом, было, однако, 5 дымоходов. В графе о возрасте было указано, что ему – свыше 100 лет. В начале ХХ века он числился, как доходный дом: несколько комнат занимали хозяева, остальные сдавали внаём.

Дом выстоял Отечественную войну и вплоть до 80-ых годов использовался как жилой. Анна Грибко:

Сейчас трудно поверить, но раньше в этих помещениях находились коммунальные квартиры. Видим, какая красота, а раньше здесь жили люди. И сейчас иногда приходят к нам бывшие жители тех квартир и говорят: «О, да. Мы здесь когда-то жили». И вспоминают свою молодость.

Затем дом пришёл в аварийное состояние, жильцы были выселены. Здание некоторое время пребывало в запустении. В конце 80-ых здесь собиралась неформальная молодёжь, для которых дом служил сквотом.

Александр Помидоров, музыкант, певец:

В 1986 году этот дом был выселен, как и многие дома здесь, в Верхнем городе, потому что всё это шло под снос тогда. Выселен-то выселен, но коммуникации остались. Здесь была вода и, местами, электричество. Поэтому то ли в конце 86-го года, то ли в начале 87-го этот дом не то, что был захвачен – здесь люди стали иногда ночевать, системные «пингвиновские» хиппаны, панки. И этот дом фактически можно назвать вторым минским центральным сквотом. Здесь люди занимались живописью, искусством, студии какие-то делали.

Уже в ХХІ веке дом попал в вотчину Национального театра оперы и балета, а также в руки талантливых реставраторов, которые привели его в надлежащий вид. Сегодня дом номер 5 по Музыкальному переулку, несомненно, выделяется своим внешним видом и украшает Верхний город.