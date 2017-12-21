К концу 2018 на улицах станет светлее. Профессиональный праздник готовятся отмечать энергетики

Новости Беларуси. Энергетики готовятся отметить профессиональный праздник. Установили его в 1966 году, через 46 лет после принятия первого плана электрификации СССР, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В энергосистеме Минщины сейчас занято 14 тысяч человек. Задач много: это реконструкция и строительство новых котельных, и перевод отопительных агрегатов на местные виды топлива, и развитие альтернативной энергетики. Энергосистема столичного региона функционирует в целом слаженно. И это – заслуга людей, которые в ней работают.

Сергей Скуризин, старший мастер Минских электрических сетей:

Население получает тепло и свет в дома. То есть это самый лучший показатель нашей работы – это благодарность населения, отсутствие жалоб с их стороны.

Владимир Бекиш, начальник Минского района электрических сетей:

Мы будем стараться обеспечить людей, чтобы эта новогодняя елочка бесперебойно работала.