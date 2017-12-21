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К концу 2018 на улицах станет светлее. Профессиональный праздник готовятся отмечать энергетики

21 декабря 2017 14:12
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Новости Беларуси. Энергетики готовятся отметить профессиональный праздник. Установили его в 1966 году, через 46 лет после принятия первого плана электрификации СССР, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К концу 2018 на улицах станет светлее. Профессиональный праздник готовятся отмечать энергетики-1

К концу 2018 на улицах станет светлее. Профессиональный праздник готовятся отмечать энергетики-3

В энергосистеме Минщины сейчас занято 14 тысяч человек. Задач много: это реконструкция и строительство новых котельных, и перевод отопительных агрегатов на местные виды топлива, и развитие альтернативной энергетики. Энергосистема столичного региона функционирует в целом слаженно. И это – заслуга людей, которые в ней работают.

К концу 2018 на улицах станет светлее. Профессиональный праздник готовятся отмечать энергетики-6

Сергей Скуризин, старший мастер Минских электрических сетей:
Население получает тепло и свет в дома. То есть это самый лучший показатель нашей работы  это благодарность населения, отсутствие жалоб с их стороны.

К концу 2018 на улицах станет светлее. Профессиональный праздник готовятся отмечать энергетики-9

Владимир Бекиш, начальник Минского района электрических сетей:
Мы будем стараться обеспечить людей, чтобы эта новогодняя елочка бесперебойно работала.

К концу 2018 на улицах станет светлее. Профессиональный праздник готовятся отмечать энергетики-12

Энергетики обещают, что в 2018 году на улицах населенных пунктов Минщины станет светлее: фонари во всю переводят на диоды. Это экономно и удобно. До конца 2018 года жители столичного региона забудут про темноту.

# общество # Энергосбережение в Беларуси # Фотофакт # Сергей Скуризин

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