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К чему нужно быть готовым на «стрессовом собеседовании» и как успешно его пройти?

22 февраля 2016 10:39
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Представим ситуацию: вас пригласили на собеседование на очень желаемую вакансию. Приходите воодушевлённые, уверенные в себе и в компании вас не спешат встретить с распростёртыми объятиями. В офисе жизнь «бьёт ключом». Но вы, словно в другом измерении – не вызываете ни у кого интереса.

Вас заставляют долго и очень долго ожидать приёма. В такой ситуации не спешите нервничать, раздражаться и злиться. Возможно, именно это у вас и хотят поймать.

Алеся Кашолкина, психолог:
Стрессовое собеседование – собеседование, которое проводится в определённом формате, в котором создаются стрессовые ситуации. Обычно стрессовые собеседования рекомендовано проводить для профессий, которые, правда, находятся в режиме стресса.

Кроме тягостных ожиданий, настоящие подвохи поджидают человека во время общения с нанимателем. От нелепых вопросов «почему медведи спят зимой» до откровенной грубости.

Сориентировать боевую  обстановку, которая ожидает вас на работе могут сотрудникам банка, менеджерам, страховым агентам, авиадиспетчерам, администраторам, а также журналистам.

Капельку спокойствия, щепотку юмора и вы примете правила этой игры. Кстати, если сам работодатель «перегнул палку» на стрессовом собеседовании, это, возможно, будет стоить ему хорошей репутации в компании.  

# общество # Консультация психолога # Фотофакт # Консультация психолога # Юрий Сорокин # Полезные советы # Алексей Сосницкий # Алеся Кашолкина # Павел Мижуй

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