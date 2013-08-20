К 70-летию Курской битвы в Гомельском областном музее военной славы 20 августа провели урок мужества с участием ветеранов легендарного сражения

Новости Беларуси. 70-летию Курской битвы посвящается. В Гомельском областном музее военной славы 20 августа провели урок мужества, на который пригласили ветеранов, молодежь и участников легендарного сражения, которые проживают на Гомельщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практически все военные историки сходятся в едином мнении: битва на Курской дуге стала переломным моментом в истории Великой Отечественной. А начавшееся здесь в августе 1943 широкомасштабное наступление Советской Армии впоследствии переросло в знаменитую «Битву за Днепр». Осенью уже был освобожден ряд населенных пунктов Гомельской области, в том числе и областной центр.

Встреча поколений прошла с использованием современных музейных технологий. За считанные минуты перед глазами участников «урока» пронеслись 46 кровопролитных суток. Именно столько длилась Курская битва.

Силуэт этого танка, пожалуй, один из самых узнаваемых в мире. Легендарная «тридцатьчетвёрка». Именно такие противостояли на Курской дуге новинке вермахта – «Тиграм». Правда, сегодня для молодого поколения танки всего лишь элемент компьютерной игры. Все чаще имена реальных людей, воевавших на этих машинах, ускользают от внимания.

Восстанавливать информационные пробелы в воспитании подрастающего поколения задача вполне конкретная. А для музея военного, можно считать, стратегическая.

Ян Лазечный, ученик средней школы № 72 Гомеля:

Меня интересует военная история и Курская битва. Сегодня я узнал, что наш гомельчанин совершил героический подвиг: на танке Т-34 сбил тараном немецкий танк «Тигр».

Андрей Столяров – так звали того самого героя Курской дуги, о котором сегодня узнал шестиклассник Ян. Молодой лейтенант-танкист родом с Гомельщины совершил танковый таран. Первым в истории ценой собственной жизни остановил один из самых мощных танков своего времени.

Немецкий «Тигр» в первые дни Курской битвы наши танкисты видели впервые. И именно героизм советского солдата, по мнению многих историков, сломил напор железной машины вермахта.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Битва началась 5 июля 1943 года, а закончилось 23 августа освобождением Харькова. Битва имеет историческое значение. Это было переломное событие в истории Второй мировой войны. Коренной перелом – фашисты утратили инициативу и не смогли дальше проводить крупных наступательных мероприятий.

Курская дуга, танковое сражение под Прохоровкой, операция Кутузов – все это места, даты, факты истории. А за ними тысячи, десятки тысяч имен героев, положивших свои жизни на алтарь победы.

Интересный факт, за годы второй мировой подвиг Александра Матросова повторили порядка 400 советских солдат, ни одного немца и всего один американец.