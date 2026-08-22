К 2030 году в Беларуси планируют увеличить число электромобилей до 300 тысяч

Мир стремительно электрифицируется, и Беларусь не исключение. В Минске прошла ежегодная выставка электромобилей GREENCARS DAY, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь и те, кто уже оценил преимущества электротяги, и те, кто делает первый шаг. О том, почему белорусы все чаще голосуют за экологию расскажет Диана Головач.

Беларусь переживает электротранспортный бум, который по своим темпам опережает не только соседние страны, но и среднемировые показатели. За пять лет число зеленых» авто на наших дорогах выросло более чем в 25 раз. А в этом году в стране зарегистрировали уже около 65 тысяч электрокаров. Десятки «зеленых» автолюбителей и тех, кто только присматривается к экологичному транспорту в Минске, объединила выставка GREENCARS DAY. Здесь представили десятки электрокаров – как бестселлеров авторынка, так и новые модели. Те, кто уже давно на электротяге, охотно делились опытом с теми, кто задумывается о покупке. И преимущества, о которых они говорят, – вовсе не абстракция. Автопробег электротранспорта стартовал в Минске.

Параллельно с ростом парка развивается и зарядная инфраструктура. Еще два года назад в стране было чуть больше 1 000 станций, сегодня уже 2 700. Только за первое полугодие этого года открылось 500 новых точек. Национальный оператор «Белоруснефть» делает ставку на быстрые и супербыстрые комплексы мощностью 120-350 кВт. Это позволяет восполнить запас хода до 300 километров за 15-20 минут, не дольше, чем обычная заправка. От городских сити-каров до премиальных кроссоверов! В Минске проходит выставка электромобилей.