Белорусская разработка может стать частью национальной программы России по экологии

Развитие кооперационных связей между Беларусью и Смоленской областью все масштабнее. Так, наши предприятия готовятся выпустить коммунальную машину с электрической силовой установкой. Фактически это грузовая «электричка» для уличных работ. Это прорывной проект, который в перспективе станет частью национальной программы России по экологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для создания такой техники будут применены шасси от Минского автомобильного завода. С нашим машиностроительным гигантом у смоленского предприятия давние и надежные связи. Развитию взаимодействия способствует приграничная близость и развитое транспортное сообщение.

Из Смоленска – по дорогам и улицам всех российских городов. Эти большегрузы в цеху – промышленная гордость региона. Отсюда когда-то выехала одна из первых в стране коммунальная машина на газомоторном шасси. Над проектом работали вместе с белорусским заводом. Здесь почти вся техника союзной комплектации. К шасси МАЗ добавляют навесное оборудование местного производства. Несколько моделей претендуют на статус товара интеграции.

Марат Жидков, генеральный директор завода «Смолмаш»:

Прозрачная, понятная, быстрая коммуникация. У нас есть замечательный образец этой коммуникации – это самосвал производства Минского автомобильного завода, который полностью адаптирован под установку коммунальной навески и навески под дорожное строительство. Это как раз один из продуктов совместной работы нескольких заводов, российских и белорусских.

Предприятие Смоленской области имеет деловые контакты с несколькими заводами Беларуси. Конечно, главный партнер – Минский автомобильный, он обеспечивает это производство шасси – основой техники. А вот у остальных покупают детали: от гидравлики до цилиндров. Обращались и просто за консультацией на столичное предприятие по выпуску микросхем. В белорусских компетенциях убедились, поэтому доверяют нашим конструкторам спецзаказы. Марат Жидков:

Недавно разрабатывали очень интересный образец. У нас есть гидроцилиндр бокового отвала с контролем скорости раскладывания и складывания. Довольно сложная продукция, такое раньше поставляли только итальянцы на российский рынок. У нас первая партия цилиндров буквально месяц назад поступила, мы их испытали – они успешно прошли испытания. То есть в этом плане замещать получается довольно большое количество компонентов, причем как европейского производства, так сейчас частично и китайского.

В планах на перспективу создать коммунальную машину на шасси с электрической силовой установкой. Этот проект уже в работе. Такой транспорт, по сути, как грузовая «электричка» для выполнения уличных работ. Дальше технику хотят запускать по российским городам в рамках национального проекта по экологии.