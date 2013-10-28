Из-за трещины в крыльце жители подъезда в Минске рискуют не попасть домой

Новости Беларуси. Разделило надвое. 5 дом на улице Ольшевского расходится по швам.

Фундамент рассыпается прямо на глазах. В один прекрасный день жильцы проблемной многоэтажки рискуют не попасть домой из-за развалившегося крыльца. К тому же, глубокая трещина - причина постоянного подтопления подвала и сырости на первом этаже. В образовавшуюся нишу затекает дождевая вода.

Благоустройство дворовой территории также оставляет желать лучшего: прямо возле подъезда веером рассыпались перекладины скамейки. И это еще не полный перечень коммунальных проблем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жительница дома № 5 на улице Ольшевского:

Подвал заполняется водой - здесь и грибки, и блохи, и тараканы. Канализация течет. Я ночью вызываю, приезжает аварийная и говорит: «Открывайте двери, пусть вытекает на улицу».

