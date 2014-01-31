Иван Кустов - 90-летний Герой Советского союза - проживает в Минске

Новости Беларуси. 31 января в Минске чествовали Героя Советского Союза полковника в отставке Ивана Кустова. Ветерану исполнилось девяносто. Будучи еще 19-летним мальчишкой, после учебы в пехотном училище, Иван Ильич стал командиром стрелковой роты, приняв на себя командование взводом из 29 человек. А в 21 год уже стал Героем Советского Союза.

Золотую Звезду он получил в феврале 1945-го — за мужество и отвагу, проявленные при форсировании притока Вислы. Стрелковая рота под его началом прорвала оборону противника и удерживала плацдарм до последнего. Солдаты Ивана Ильича отразили семь контр-атак. За два дня рота уничтожила более двух сотен и захватила в плен 25 гитлеровцев.

Поздравить юбиляра пришли родные, близкие и друзья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.