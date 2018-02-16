«История этого серого здания – чёрная»: здание «лечкомиссии» построил врач, исчезнувший в 1936 году?

Прогуливаясь в центре столицы по улицам Красноармейской, Энгельса и Ульяновской, можно увидеть монументальные здания, которые до недавнего времени несли на себе особую функцию. Республиканский клинический медицинский центр более известен под народным названием « л ечкомиссия».

Это заведение специализировалось на обслуживании чиновников, выдающихся деятелей культуры, искусства, спортсменов, граждан, имеющих поч ё тные звания и государственные награды.



Подобные медучреждения создавали во всех республиках бывшего Союза. В 1929 году белорусский центр возглавил член коллегии Наркомздрава БССР Нисенбаум.

Собственную лечебную базу «лечкомиссия» получила в июле 1931 года.

Эта дата и считается датой основания больницы с высоким статусом.

Такова краткая история минской «лечкомиссии», но есть городские легенды, которые позволяют взглянуть на эти стены с другой, неофициальной стороны.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Я неоднократно проводила экскурсии по этой улице – улице Красноармейская. И самые интересные, и яркие части этой экскурсии – когда их дополняли местные жители и посетители этого госпиталя. Однажды, когда я попыталась рассказать, что это вот – больница, и она строилась, как больница, выбежал старенький дедушка с палочкой и сказал: «Зачем Вы обманываете людей? Я Вам расскажу, как было».

И два рассказа – это не мои истории, это – легенда от местных жителей.

Когда-то этот чудесный дворец построил себе товарищ Мазуров, который был Первым секретарём Коммунистической партии Беларуси в послевоенные годы.

Но, как только он возвёл себе этот дворец, ему сразу сделали замечание, что он, всё-таки, человек партийный, человек коммунистический. Он не имеет права жить во дворце, когда страна ещё не отстроилась после войны. И простые люди живут в каких-то бараках, во временном жилье, а он тут – в роскошных палатах. И поэтому был возведён маленький домик, который сейчас известен, как домик партийный. Он стоит немного выше за больницей.

Серый, обычный, с простой планировкой, совсем некрасивый.

Но именно в этом доме жили наши первые секретари. И сам товарищ Мазуров, и, конечно, Петр Миронович Машеров также жил в этом доме – совсем простом. И рядом с ним жили все высшие члены партии.



А этот чудесный дворец уже был перестроен и передан детям.

Различные детские кружки были здесь, здесь располагался Дворец детей и молодёжи.

Но во Дворце молодёжи дети постоянно репетируют, постоянно большое количество шумных детей – ходят здесь, репетируют игру на скрипке, пилят-пилят эту скрипку. И это всё слышно жителям вот этого, пусть и внешне неприглядного, но такого, VIP-дома.

И они сказали, что не хотят, чтобы здесь были дети. Как только этот вопрос был поднят, был быстро (сейчас он на Комсомольском озере) построен такой серый, бетонный Дворец детей и молодёжи. А сюда уже заехала партийная больница. И, когда это рассказал этот пожилой человек, бабулька, которая была на экскурсии, сказала: «Да, да. Я помню, здесь были «машеровские» бани.

Вот я ходила в «машеровскую» баню.

Уже самого Петра Мироновича не было, но сюда мог попасть обычный человек и попариться в баньке».



Клинический медцентр предлагал 350 вариантов лечения и диагностики по 50 направлениям. Благодаря высокому техническому оснащению, здесь существовала возможность выявить заболевания на ранней стадии и обследовать организм без внутреннего вмешательства. В её стенах даже есть специальная лаборатория, первая в стране, которая позволяет проверить крепость сна.

Но есть и легенда, которая, скорее, похожа на «мрачный» сон советского времени.

Александра Володина:

История этого серого здания – она не столько серая, сколько чёрная. Это – тоже городская легенда, рассказанная местными.



Не совсем известно точно. Это необходимо обращаться в архивы, и выяснять, открыты эти архивы или нет. Но говорят, что, по легенде, этот дом был построен ещё до войны, в начале 30-ых годов. С точки зрения архитектуры, это, конечно, маловероятно. Потому что это – типичный неоклассицизм. Это – колонны с коринфским ордером , с красивыми цветами, т реугольный портик.

Э то вс ё – типичные признаки неоклассицизма.

Это стиль, который был основным в Минске после Второй мировой войны.

Но городские байки говорят нам, что это здание было построено частным врачом, который вёл частную практику ещё в довоенный период, ещё до 30-ых годов. И, будто бы, ещё до 30-ых годов здесь было решено организовать госпиталь. И к нему обратились, почему он один имеет такой элитарное здание, не хочет ли он поделиться с коллективом, и чтобы здесь сделали госпиталь?

Человек не захотел, и в 1936 году он таинственно исчез.

И его здание, в конце концов, перешло в коллективную собственность. Так всё было или не так, нам сейчас сказать сложно. Но, тем не менее, такая грустная легенда про это здание и его погибшего хозяина, который в лучшем случае уехал в Сибирь, а, может, и до Сибири не доехал, она есть. И сейчас эта парадная лестница здания привлекает внимание минчан, которые поднимаются по горке к площади Октябрьской.

В настоящее время имущество «лечкомиссии» передано в коммунальную собственность Минску. Эти площади город закрепил за 2-ой клинической больницей, которая расположена рядом. В наследство городу перешли не только стены, но и лучшее медицинское оборудование. В дальнейшем планируется преобразовать эти корпуса в Городской клинический центр. Он будет носить многопрофильный характер.