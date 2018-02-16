«История этого серого здания – чёрная»: здание «лечкомиссии» построил врач, исчезнувший в 1936 году?
Прогуливаясь в центре столицы по улицам Красноармейской, Энгельса и Ульяновской, можно увидеть монументальные здания, которые до недавнего времени несли на себе особую функцию.
Республиканский клинический медицинский центр более известен под народным названием «лечкомиссия».
Это заведение специализировалось на обслуживании чиновников, выдающихся деятелей культуры, искусства, спортсменов, граждан, имеющих почётные звания и государственные награды.
Подобные медучреждения создавали во всех республиках бывшего Союза. В 1929 году белорусский центр возглавил член коллегии Наркомздрава БССР Нисенбаум.
Собственную лечебную базу «лечкомиссия» получила в июле 1931 года.
Эта дата и считается датой основания больницы с высоким статусом.
Такова краткая история минской «лечкомиссии», но есть городские легенды, которые позволяют взглянуть на эти стены с другой, неофициальной стороны.
Александра Володина, историк, экскурсовод:
Я неоднократно проводила экскурсии по этой улице – улице Красноармейская. И самые интересные, и яркие части этой экскурсии – когда их дополняли местные жители и посетители этого госпиталя. Однажды, когда я попыталась рассказать, что это вот – больница, и она строилась, как больница, выбежал старенький дедушка с палочкой и сказал: «Зачем Вы обманываете людей? Я Вам расскажу, как было».
И два рассказа – это не мои истории, это – легенда от местных жителей.
Когда-то этот чудесный дворец построил себе товарищ Мазуров, который был Первым секретарём Коммунистической партии Беларуси в послевоенные годы.
Но, как только он возвёл себе этот дворец, ему сразу сделали замечание, что он, всё-таки, человек партийный, человек коммунистический. Он не имеет права жить во дворце, когда страна ещё не отстроилась после войны. И простые люди живут в каких-то бараках, во временном жилье, а он тут – в роскошных палатах. И поэтому был возведён маленький домик, который сейчас известен, как домик партийный. Он стоит немного выше за больницей.
Серый, обычный, с простой планировкой, совсем некрасивый.
Но именно в этом доме жили наши первые секретари. И сам товарищ Мазуров, и, конечно, Петр Миронович Машеров также жил в этом доме – совсем простом. И рядом с ним жили все высшие члены партии.
А этот чудесный дворец уже был перестроен и передан детям.
Различные детские кружки были здесь, здесь располагался Дворец детей и молодёжи.
Но во Дворце молодёжи дети постоянно репетируют, постоянно большое количество шумных детей – ходят здесь, репетируют игру на скрипке, пилят-пилят эту скрипку. И это всё слышно жителям вот этого, пусть и внешне неприглядного, но такого, VIP-дома.
И они сказали, что не хотят, чтобы здесь были дети. Как только этот вопрос был поднят, был быстро (сейчас он на Комсомольском озере) построен такой серый, бетонный Дворец детей и молодёжи. А сюда уже заехала партийная больница. И, когда это рассказал этот пожилой человек, бабулька, которая была на экскурсии, сказала: «Да, да. Я помню, здесь были «машеровские» бани.
Вот я ходила в «машеровскую» баню.
Уже самого Петра Мироновича не было, но сюда мог попасть обычный человек и попариться в баньке».
Клинический медцентр предлагал 350 вариантов лечения и диагностики по 50 направлениям. Благодаря высокому техническому оснащению, здесь существовала возможность выявить заболевания на ранней стадии и обследовать организм без внутреннего вмешательства. В её стенах даже есть специальная лаборатория, первая в стране, которая позволяет проверить крепость сна.
Но есть и легенда, которая, скорее, похожа на «мрачный» сон советского времени.
Александра Володина:
История этого серого здания – она не столько серая, сколько чёрная. Это – тоже городская легенда, рассказанная местными.
Не совсем известно точно. Это необходимо обращаться в архивы, и выяснять, открыты эти архивы или нет. Но говорят, что, по легенде, этот дом был построен ещё до войны, в начале 30-ых годов. С точки зрения архитектуры, это, конечно, маловероятно. Потому что это – типичный неоклассицизм. Это – колонны с коринфским ордером, с красивыми цветами, треугольный портик.
Это всё – типичные признаки неоклассицизма.
Это стиль, который был основным в Минске после Второй мировой войны.
Но городские байки говорят нам, что это здание было построено частным врачом, который вёл частную практику ещё в довоенный период, ещё до 30-ых годов. И, будто бы, ещё до 30-ых годов здесь было решено организовать госпиталь. И к нему обратились, почему он один имеет такой элитарное здание, не хочет ли он поделиться с коллективом, и чтобы здесь сделали госпиталь?
Человек не захотел, и в 1936 году он таинственно исчез.
И его здание, в конце концов, перешло в коллективную собственность. Так всё было или не так, нам сейчас сказать сложно. Но, тем не менее, такая грустная легенда про это здание и его погибшего хозяина, который в лучшем случае уехал в Сибирь, а, может, и до Сибири не доехал, она есть. И сейчас эта парадная лестница здания привлекает внимание минчан, которые поднимаются по горке к площади Октябрьской.
В настоящее время имущество «лечкомиссии» передано в коммунальную собственность Минску. Эти площади город закрепил за 2-ой клинической больницей, которая расположена рядом. В наследство городу перешли не только стены, но и лучшее медицинское оборудование. В дальнейшем планируется преобразовать эти корпуса в Городской клинический центр. Он будет носить многопрофильный характер.
На платной основе пройти лечение в новой клинике сможет любой белорус.
При этом, пациентов из числа госслужащих будет не больше трети. В списках пациентов останутся и заслуженные люди страны. А «лечкомиссия» переехала за город, в новый комплекс, расположенный на территории Ждановичей.