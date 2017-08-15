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Китайское турагентство разработало программу экскурсионного тура по Беларуси

15 августа 2017 07:43
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Новости Беларуси. Узнать Беларусь за 7 дней. Китайское туристическое агентство разработало программу недельного экскурсионного тура по нашей стране. Первая группа гостей из Поднебесной воспользуется маршрутом уже в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, туристы увидят самые яркие исторические, культурные и природные достопримечательности нашей страны. Начнет «белорусскую неделю» знакомство с национальными ремеслами, традициями и кухней в музейном комплексе Дудутки. Также во время путешествия гости посетят Линию Сталина, Беловежскую пущу и крупные областные центры.

Программа насыщенная. Ожидается, что именно она привлечет еще больше китайских туристов в Беларусь. В 2016 году их было 1,5 тысячи.

# общество # Беларусь-Китай # Фотофакт

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