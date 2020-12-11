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Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудника ОМОН рассматривает суд в Минске

11 декабря 2020 17:16
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Новости Беларуси. Суд Московского района Минска рассматривает дело о защите чести правоохранителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудник ОМОН подал иск на медиаресурс, обвинивший его в избиениях людей во время протестных акций летом, представляя в своих материалах, по его мнению, недостоверные факты.  

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудника ОМОН рассматривает суд в Минске-1

Редактор издания даже не назвал имя автора статьи. 11 декабря необходимые сведения были предоставлены. Выяснилось, что материал принадлежит жительнице Молодечно, которая не является сотрудником интернет-портала. Суд назначил третье заседание на 29 декабря, в котором женщина выступит соответчиком.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудника ОМОН рассматривает суд в Минске-4

Сотрудник милиции требует материальную компенсацию в размере трех тысяч рублей за причиненный ему моральный ущерб. 

В случае принятого судом решения в пользу истца деньги будут направлены в Минский дом ребенка № 1.

# Судебная система Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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