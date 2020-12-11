Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудника ОМОН рассматривает суд в Минске

Новости Беларуси. Суд Московского района Минска рассматривает дело о защите чести правоохранителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудник ОМОН подал иск на медиаресурс, обвинивший его в избиениях людей во время протестных акций летом, представляя в своих материалах, по его мнению, недостоверные факты.

Редактор издания даже не назвал имя автора статьи. 11 декабря необходимые сведения были предоставлены. Выяснилось, что материал принадлежит жительнице Молодечно, которая не является сотрудником интернет-портала. Суд назначил третье заседание на 29 декабря, в котором женщина выступит соответчиком.