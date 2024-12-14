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Инклюзивная мастерская. Рассказываем о проекте социального пансионата «Гармония»

14 декабря 2024 13:23
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В инклюзивной мастерской пансионата «Гармония» царит праздничная атмосфера. Подготовка к рождественским ярмаркам. Наталья Невар – мастерица на все руки. Умеет и крючком вышивать, вязать и даже делать росписи по ткани. Но самое серьезное ее увлечение – лепка из глины. Сейчас доделывает свой новый подарок для мамы, сказочную елочку. Но это далеко не первая работа. За плечами десятки шедевров.

Инклюзивная мастерская. Рассказываем о проекте социального пансионата «Гармония»-2

Наталья Невар, мастерица гончарной мастерской социального пансионата «Гармония»:
Как-то сделала маме кашпо, подарила. Новогодние игрушки в том году сделала, отдала, домой завезла. Думаю, все были в восторге. Хотела попробовать Снегурочку или Деда Мороза, кружечки. Хочется научиться всему. 

Инклюзивная мастерская. Рассказываем о проекте социального пансионата «Гармония»-4

А вот Александр Асташко познакомился с гончарным ремеслом совсем недавно. Он побывал только на двух занятиях по лепке. И все ожидания оправдались. Получился идеальный подарок для близких – тематическая кружка со змейкой – символом наступающего года.

Подробнее в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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