Инклюзивная мастерская. Рассказываем о проекте социального пансионата «Гармония»

В инклюзивной мастерской пансионата «Гармония» царит праздничная атмосфера. Подготовка к рождественским ярмаркам. Наталья Невар – мастерица на все руки. Умеет и крючком вышивать, вязать и даже делать росписи по ткани. Но самое серьезное ее увлечение – лепка из глины. Сейчас доделывает свой новый подарок для мамы, сказочную елочку. Но это далеко не первая работа. За плечами десятки шедевров.

Наталья Невар, мастерица гончарной мастерской социального пансионата «Гармония»:

Как-то сделала маме кашпо, подарила. Новогодние игрушки в том году сделала, отдала, домой завезла. Думаю, все были в восторге. Хотела попробовать Снегурочку или Деда Мороза, кружечки. Хочется научиться всему.