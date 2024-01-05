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Игры, танцы и песни. Где маленькие белорусы могут встретиться со сказочными героями?

05 января 2024 12:50
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Игры, танцы и песни. Где маленькие белорусы могут встретиться со сказочными героями?-1

Праздничные гулянья в самом разгаре, а белорусские волшебники трудятся не покладая рук. К примеру, на днях в Синеокой состоялся слет Дедов Морозов. Чем ближе праздник, тем насыщение график у сказочных героев.

Центр экологического туризма «Станьково» приглашает в гости. Зажигательная программа «Крутоелка» для мальчишек и девчонок проходит каждый день.

Игры, танцы и песни. Где маленькие белорусы могут встретиться со сказочными героями?-4

Дед Мороз:
Дорогие друзья, уважаемые гости, мы приглашаем вас ежедневно в 12 часов на наши праздники. Вас ждут веселые аниматоры, веселые новогодние герои и, конечно же, игры, танцы, песни. Пишите письма Деду Морозу, и я вам обещаю, что в новом году все ваши пожелания сбудутся.

Подробности смотрите в видео.

# Новый год # общество # Вероника Макаревич

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