Игры, танцы и песни. Где маленькие белорусы могут встретиться со сказочными героями?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Праздничные гулянья в самом разгаре, а белорусские волшебники трудятся не покладая рук. К примеру, на днях в Синеокой состоялся слет Дедов Морозов. Чем ближе праздник, тем насыщение график у сказочных героев.

Центр экологического туризма «Станьково» приглашает в гости. Зажигательная программа «Крутоелка» для мальчишек и девчонок проходит каждый день.