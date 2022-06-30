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Игорь Луцкий: «Самая главная наша задача – сохранить мир, а если будет необходимость, то и защитить этот мир»

30 июня 2022 15:10
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в минском парке Победы откроют знак «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мемориал будет сделан из сплавов советских монет, собранных со всей страны.

Игорь Луцкий: «Самая главная наша задача – сохранить мир, а если будет необходимость, то и защитить этот мир»-1

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента:  
Мы вообще должны понимать, что символы важны для понимания истории. Мы видим, насколько серьезно сейчас борются с нашими символами. Их просто разрушают. Мы не позволим это сделать на нашей земле никогда. Самая главная наша задача – сохранить мир, а если будет необходимость, то и защитить этот мир, как сказал Президент, с оружием в руках. Поэтому то, что сделал фонд Алексея Талая при поддержке общественности, при поддержке организаций Республики Беларусь, говорит о том, что мы готовы сохранить эту историческую память, мы готовы ее защитить.  

«Сплав памятника в честь наших дедов и прадедов». Когда скульптуру из советских монет откроют в Минске? Читайте здесь.  

# Год исторической памяти # общество # Игорь Луцкий # Алексей Талай # Александр Лукашенко # Фотофакт

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